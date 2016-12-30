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Google aramalarına yeni özellik

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Google aramalarına yeni özellik
"Yemek tarifi siteleri, Google'dan şikayet etmeye başlayabilir"

Google, arama sonuçlarını toptan bir web portalına dönüştürmeye kararlı. İnternet devi şimdi arama sonuçları için yeni bir özelliği devreye alıyor.

Google üzerinde arama yapan kullanıcılar çoğu zaman aradıkları bilgiyi, arama sonuçları içinde verilen detaylı bilgiler arasında bulabiliyor ve bulunan web sitelerine tıklamaya gerek duymadan arama sonuçları sayfasından çıkabiliyor.

Google şimdi de, yemek/yiyecek aramalarında yemek tarifleri vermeye başlayacak. İlgili sitelerden aldığı tarifleri detaylıca arama sayfasında gösterecek olan Google, böylece kullanıcıların aradıkları doğru tarifi bulmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ancak bu uygulama, kullanıcıların web sitesine girişini engelleyecek olursa, bu kez yemek tarifi siteleri de Google'dan şikayet etmeye başlayabilir.

Shiftdelete.net'in haberine göre bu özellik şimdilik mobil cihazlardan yapılan aramalarda çalışıyor ancak yakında masa üstü aramalarına da genişleyebilir. 

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