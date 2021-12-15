Google, Aşı Kurallarına Uymayan Çalışanların İşlerini Kaybedeceklerini Duyurdu

CNBC tarafından görüntülenen dahili belgelere göre Google, çalışanlarına şirketin Covid-19 aşılama politikasına uymamaları halinde maaşlarını kaybedeceklerini ve sonunda işten atılacaklarını duyurdu.

CNBC’nin haberine göre; çalışanlara aşı durumlarını beyan etmeleri, tıbbi veya dinî bir muafiyet için başvurmaları için 3 Aralık’a kadar süreleri olduğu belirtildi. Şirket, bu tarihten sonra aşı durumlarını güncellememiş veya muafiyet talepleri onaylanmamış çalışanlarla iletişime geçeceğini resmen açıkladı.

Belgede, 18 Ocak tarihine kadar aşı kurallarına uymayan çalışanlara 30 gün süreyle ücretli idari izin verileceği; bundan sonrasında ise çalışanların altı aya kadar ücretsiz izne çıkarılacağı ve ardından da işten çıkarılacakları belirtildi.

Teknoloji endüstrisinde çoğu şirket işe dönüş planlarını ertelemeye devam ederken, Google yeni yılda haftada üç gün fiziksel ofislere gelinmesini istiyor.

Biden yönetimi, 100 veya daha fazla çalışanı olan ABD şirketlerine, çalışanlarının 18 Ocak’a kadar tamamen aşılanmalarını veya düzenli olarak Covid-19 testlerinin yapılmasını sağlamalarını emretti. Yine de Google, 150.000’den fazla çalışanından, ofise gelip gelmemelerine bakılmaksızın aşı durumlarını sistemlerine yüklemelerini istedi ve şirket, Biden’ın emrini takip etmeyi planladığını belirtti.

Google’ın notunda, “Bir Google binasına giren herkes tam olarak aşılanmış olmalı” denildi ve sık sık yapılan testlerin aşılamaya alternatif olmadığını da ekledi.

Google ve ana şirket Alphabet, yılın ortasından bu yana aşıların sıkı bir şekilde arkasında. CEO Sundar Pichai, temmuz ayında ofise dönenler için aşı talep edeceğini duyurmuştu. O zaman, plan ocak ayında yeniden ofise dönmekti. Ancak aralık ayı başlarında, enfeksiyon ile ilgili endişeler nedeniyle Google, ABD çalışanlarına henüz ofislere dönmelerinin gerekmediğini söyledi.