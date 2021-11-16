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Google, Avustralya'ya 740 milyon dolar yatırım yapacak

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ABD'li teknoloji devi Google, önümüzdeki beş yıl içinde Avustralya'da 740 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.
Google, Avustralya'ya 740 milyon dolar yatırım yapacak

ABD'li teknoloji devi Google, önümüzdeki beş yıl içinde Avustralya'da 740 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

ABD teknoloji devi Google, Avustralya'ya bugüne kadarki en büyük yatırımını yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, para bir araştırma merkezi kurmak, bulut bilişim kapasitesini artırmak ve yerel kuruluşlarla ortaklıkları finanse etmek için kullanılacak.

Dijital Gelecek Girişimi olarak adlandırılan hareketin doğrudan 6 bin iş yaratması ve toplamda 28 bin işi desteklemesi bekleniyor.

Google patronu Sundar Pichai, girişimin Sidney'deki lansmanında, "Avustralya, yaşamları iyileştirmek, istihdam yaratmak ve ilerleme kaydetmek için teknolojiden yararlanarak, dünyanın bir sonraki yenilik dalgasına öncülük edebilir" dedi.

Etkinliğe katılan Avustralya Başbakanı Scott Morrison da planı memnuniyetle karşıladı: "Google'ın kararı, önümüzde ekonomik toparlanmayla meşgul olduğumuz için Avustralyalı işletmeler için büyük fayda sağlıyor" dedi.

Güney Yarımkürenin Silikon Vadisi

Sidney'in merkezinde milyarlarca dolarlık bir merkez olan Tech Central'ın inşaatının önümüzdeki yıl başlaması ve 2026'ya kadar tamamlanması bekleniyor.

Yatırım kararı, Sidney'in 'Güney Yarımkürenin Silikon Vadisi' olma emelleri için bir başka büyük desteği işaret ediyor.

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