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Google çalınan şifreleri otomatik değiştirecek

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Google, Android cihazlar için getirdiği yeni bir güncelleme ile çalınan ya da veri ihlaline uğrayan şifreleri Google Asistan aracılığıyla otomatik yenileyecek.
Google çalınan şifreleri otomatik değiştirecek

Google, Android cihazlar için getirdiği yeni bir güncelleme ile çalınan ya da veri ihlaline uğrayan şifreleri Google Asistan aracılığıyla otomatik yenileyecek.

Şirket, bir hack veya veri ihlalinde ele geçirilmiş olabileceğini bildiği şifreleri otomatik olarak değiştirmek için Duplex on the Web teknolojisini kullanarak Android için Chrome kullanıcılarını güvende tutacak bir güncelleme yayınladı.

Google Asistan şifreyi otomatik değiştirecek

Araç ilk olarak Google I/O 2021'de duyurulmuştu. Güncelleme ile birlikte Android kullanıcıları tarafından kullanılabilir gibi görünüyor.

Android'deki Chrome'un kullanılmış bir şifrenin ihlalde göründüğünü algıladığını belirten bir iletişim kutusu uyarısı gösteriyor ve "Otomatik olarak değiştir" seçeneği sunuyor.

İkincisi, kullanıcıdan "Şifrenizi değiştirmenize Google Asistan'ın yardım etmesine izin verin" ifadesini kabul etmesini isteyen bir seçenek teklif edecek.

 

 

Google Asistan, kullanıcıları giriş bilgilerini değiştirmeleri gerektiğinde veya önerilen güçlü bir şifre sunduğunda belirli hizmetler için şifre değiştirme sayfasına götürmeye de yardımcı olur. Kullanıcılar herhangi bir noktada süreci devralabilir, ayrıca manuel şifre değiştirme de mevcuttur.

Aynı parolayı birden fazla hesapta yeniden kullanmak, güvenlik endüstrisindeki hemen hemen herkes tarafından uzun zamandır tehlikeli bir alışkanlık olarak işaretlendi, ancak birçok kişi hala bunu yapmaya devam ediyor.

SpyCloud tarafından yapılan son araştırmalar, parolaların %64'ünün birden fazla hesapta kullanıldığını ve kimlik bilgileri bir veri ihlali veya sızıntısının parçası olan kullanıcıların neredeyse %70'inin hala aynı açık parolaları yeniden kullanmaya devam ettiğini buldu.

Duplex , Google'ın mobil cihazların geleceğinin bir parçası olarak gördüğü en ileri sohbet robotu teknolojisidir. İlk olarak 2018'de ortaya çıkan platform, artık birçok Android kullanıcısı tarafından kullanılabilir ve telefon görüşmeleri yapma ve rezervasyon rezervasyonu gibi görevlerde yardım sunuyor.

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