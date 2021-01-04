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Google çalışanları sendika kurdu

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Sözleşmeli Google çalışanları, uzun süredir kadrolu çalışanlara kıyasla eşit olmayan muamelelere maruz kaldıklarını söylüyor
Google çalışanları sendika kurdu

Teknoloji devi Google ve çatı şirketi Alphabet'in çalışanları, bir sendika kurduklarını duyurdu. Sendika, tüm kadrolu ve sözleşmeli çalışanlara açık olacak.

Büyük Amerikan internet şirketleri arasında nadir görülen bu sendika örgütlenmesi, ABD'deki en büyük iletişim ve medya sendikası olan CWA tarafından da destekleniyor. Alphabet İşçileri Sendikası'na üye olan işçiler, CWA'nın da üyesi olacak.

Google program yöneticisi Nicki Anselmo, "Bu sendika, Google çalışanlarının yıllarca süren cesur örgütlenmesine dayanıyor" dedi.

Sendika, tazminat ve çalışanların sınıflandırılması ile şirketin rol oynayacağı projeler gibi konular üzerinde çalışacağını belirtti.

 Ancak duyuruda toplu sözleşme pazarlıklarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Sözleşmeli Google çalışanları, uzun süredir kadrolu çalışanlara kıyasla eşit olmayan muamelelere maruz kaldıklarını söylüyor ve bundan şikayet ediyorlardı. Nitekim sözleşmeli çalışanlar, Google'ın işgücünün çoğunluğunu oluştursa da kadrolu çalışanların sahip olduğu pek çok sosyal haklara sahip değil.

Şirketteki yazılım mühendislerinden Dylan Baker, yetenekli sendikacılar ile çalışacaklarını söyledi.

Sendikanın, başarılı olması durumunda sendikalaşmaktan kaçınan Silikon Vadisi'nde benzer çabalara da ilham vereceği düşünülüyor.

2018'de protestolar sonuca ulaşmıştı

Google, son yıllarda orduyla yapılan sözleşmeler, sözleşmeli çalışanlara farklı muamele ve cinsel taciz iddiasıyla görevden alınan bir yöneticiye yönelik ödenen ücretler nedeniyle bazı çalışanlar tarafından eleştirilmişti.

Şirket çalışanları 2018 yılında Google'ın Pentagon ile imzaladığı yapay zeka sözleşmesini iptal etmesi amacıyla protestolarda bulunmuştu. İşçiler, şirkete "savaş ticaretinden uzak durma" çağrısı yapmıştı.

Google, imza kampanyası sonucu "Maven" adlı askeri projeden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Protestoya yaklaşık 4 bin işçi katılmıştı ve bazı çalışanlar da etik gerekçelerle istifa etmişti.

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