Google, Çalışanlarının İtirazına Rağmen Pentagon İle Çalışmak İstiyor

Google, tartışmalı bir askeri sözleşmeden vazgeçmesinden üç yıl sonra, bir kez daha Pentagon ile çalışmak istiyor. Google'ın Pentagon'a teklifi, bazı çalışanların şirketin AI teknolojisinin silahlar ve savaş için kullanılacağından endişe ediyor.

New York Times’ın haberine göre; Google, teknolojisinin askeri amaçlarla kullanılacağı kazançlı bir sözleşme olan Joint Warfighter Cloud Capability (JWCC) isimli proje için teklif vermeye hazırlanıyor.

Daha önce Google, çalışanlarının da tepkisi üzerine Project Maven sözleşmesini yenilememişti.

Ancak yeniden Google’ın Savunma Bakanlığı ile ortaklığını yenilemeyi umduğu haberiyle, bazı çalışanlar bir kez daha endişelenmeye başladı.

“ÇALIŞANLAR OLARAK BUNUNLA SAVAŞACAĞIZ”

800’den fazla üyesi olan Alphabeth İşçileri Sendikası, çarşamba günü paylaştıkları tweet’te hayal kırıklıklarını dile getirdi:

“Yıllarını organizatörleri kovmak ve şeffaflığı sınırlamak için harcadılar, sonuçta Google için önemli olan tek şey bu. Çalışanlar olarak bununla savaşacağız ve yine kazanacağız.”

Google’ın Pentagon ile yeni bir çalışma yürütme kararı, şirketin yapay zekâsının etik kullanımına ilişkin yönergelerini de test edebilir. 2018’de yaklaşık 4.000 çalışan, Pichai’yi Project Maven anlaşmasını sona erdirmeye çağıran bir dilekçe imzalamıştı.

Google, sözleşmeyi yenilemeyeceğini açıkladıktan sonra, sahadaki çalışmalarına rehberlik edecek bir dizi ilke yayınladı ve bu ilkeler arasında “genel zarara” neden olan silahlar veya teknolojiler için AI kullanmama kurallarını içeren vaatlere yer verdi.

Google ayrıca, çalışanların protestolarının ardından Savunma Bakanlığı ile Ortak Kurumsal Savunma Altyapısı (JEDI) sözleşmesi için bir ihale savaşından çekildi. JEDI sözleşmesini Microsoft imzaladı, ancak bu yılın başlarında Amazon’dan gelen yasal bir anlaşmazlıktan sonra feshedildi.