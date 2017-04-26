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Google, Cassini uzay aracını doodle yaptı (Cassini uzay aracı nedir?)

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Google, Cassini uzay aracını doodle yaptı (Cassini uzay aracı nedir?)
Google, Cassini uzay aracını doodle yaptı. Cassini uzay aracı bugün başlayacağı 5 aylık yolculuğun ardından Satürn'ün yüzeyiyle halkaları arasındaki 2 bin 400 kilometrekarelik boşlukta keşif yapan ilk uzay aracı olacak.

Google, Cassini (Cassini-Huygens) uzay aracı için özel logo hazırladı.

Google ana sayfasında yer alan "doodle"da, uzay aracının Satürn'ü görüntülemesi esprili şekilde anlatılıyor.

Satürn'e gönderilen iki parçalı insansız uzay aracı, astronomlar Giovanni Cassini ve Christiaan Huygens'ın adını taşıyor.

"Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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CASSİNİ UZAY ARACI

Uzaya 1997 yılında fırlatılan Cassini keşif aracı, NASA'nın Satürn araştırma misyonu kapsamında 2004 yılından bu yana gezegende incelemeler yapıyor.

NASA, Satürn keşif uydusu Cassini'nin yörünge misyonunu tamamlayarak gezegenin halkalarından yüzeyine doğru son yolculuğuna başlayacağını duyurmuştu.

Cassini nihai dalışına 26 Nisan'da (bugün) başlayacağı ve akabinde beş aylık bir yolculuğun ardından 15 Eylül'de gezegenin atmosferine girdikten sonra parçalanarak yok olacak.

Cassini'nin, bilim adamlarının "büyük final" olarak adlandırdıkları bu son yolculukta, Satürn'ün yüzeyiyle halkaları arasındaki 2 bin 400 kilometrekarelik boşlukta keşif yapan ilk uzay aracı olacak.

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