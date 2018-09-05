  • BIST 92.950
  • Altın 257,373
  • Dolar 6,6984
  • Euro 7,7420
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Google Chrome yenilendi

»
Google'ın popüler tarayıcısı Chrome yenilendi ve bazı güncellemeler geçirdi. İşte tarayıcının yeni sürümü ve özellikleri.
Google Chrome yenilendi

Belli dönemlerde tasarımı yenilenen ve özellikleri güncellenen Google Chrome, 2 Eylül itibariyle 10. yaşını kutlarken, yeni bir güncelleme aldı. Dünya çapında milyonlarca kişinin kullandığı Google Chrome, 10. yaşının şerefine pratik ve modern bir tasarıma kavuştu.

Google Chrome yenilendi

Chrome 69 versiyonuna terfi eden web tarayıcısı kenarları yuvarlatılmış şekiller, sekmeler, yeni bir renk düzeni ve güncellenmiş ikonlar içeriyor. Yapılan güncelleme ile Chrome'un arayüzü tamamen yenileniyor. Kapsamlı bir güncelleme alan Chrome adeta yeniden doğmuş gibi olacak.

Tarayıcının dikkat çeken en önemli farkı yuvarlatılmış sekmeler. Daha önce ikizkenar yamuk görünümlü sekmeler artık yuvarlak olarak ve ilk bakışta dikkat çekecek şekilde tasarlandı. Göze ferah gelen bu tasarımla beraber menüler, komutlar ve adresler de çok daha basit hale getirildi. Ayrıca araç çubuğu da iOS kullanıcılarına kolaylık sağlaması için alt kısma yerleştirildi.

Kullanım ile ilgili değişiklikler de var

Chrome’un yeni tasarımında daha detaylı değişiklikler de bulunuyor. Bunlar arasında birleştirilmiş arama çubuğu (diğer adıyla Omnibox), artık bazı cevapları doğrudan adres çubuğunda gösteriyor. Bu sayede hava durumunu kontrol etmek için yeni bir sekme açmanıza gerek kalmıyor. Parola yönetimine getirilen yeni akıllı tanıma ve yerleşik parola oluşturma ise gerektiği zaman parolaları daha iyi ve pratik yönetmenizi sağlıyor.

Dino da güncellendi

Yeni tasarımın ek olarak Google, Chrome’un 10. yaş gününü de kutladı. Şirket sürpriz yumurta niteliğindeki Dino oyununu da bu kapsamda güncelledi. İnternet bağlantısı olmadığı zamanlarda oynanabilen bu oyun şimdi doğum günü pastaları, parti şapkaları ve balonlar içeriyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber!04 Eylül 2018 Salı 18:37
  • WhatsApp'a yeni özellik!04 Eylül 2018 Salı 13:33
  • Dört kameralı Samsung telefon geliyor!04 Eylül 2018 Salı 13:31
  • Facebook ve Instagram çöktü04 Eylül 2018 Salı 10:07
  • Apple hisseleri uçuşa geçti!03 Eylül 2018 Pazartesi 19:25
  • Siz de fenomen olabilirsiniz!03 Eylül 2018 Pazartesi 19:09
  • Telefonu yavaşlayanlar dikkat ! Dolandırılıyor olabilirsiniz03 Eylül 2018 Pazartesi 18:27
  • Apple'ın sürücüsüz otomobili kaza yaptı02 Eylül 2018 Pazar 21:31
  • Audi TT'nin yeni hali02 Eylül 2018 Pazar 16:07
  • Apple'ın sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı01 Eylül 2018 Cumartesi 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti