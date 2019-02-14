'Google doktorları'' sağlığa zarar veriyor

Günümüzde pek çok kişi hekim ve sağlık kurumuna gitmeden önce internet ve sosyal medya üzerinden araştırma yapıyor. Öyle ki yapılan araştırmalar, Türkiye'd toplumun yüzde 65 gibi büyük bir bölümünün sağlık ile ilgili gelişmeleri internetten takip ettiğini

Günümüzde pek çok kişi hekim ve sağlık kurumuna gitmeden önce internet ve sosyal medya üzerinden araştırma yapıyor. Öyle ki yapılan araştırmalar, Türkiye'de toplumun yüzde 65 gibi büyük bir bölümünün sağlık ile ilgili gelişmeleri internetten takip ettiğini ortaya koyuyor. Bu durum, internet üzerinden kişilerin kendi kendine teşhis koymasına, doktorları yönlendirmeye çalışmasına, ilacını ve hatta tedavisini yarıda bırakması gibi olumsuzluklara neden olabiliyor.

‘Tavsiye alıyorlar’

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, internette arama motorlarına anahtar kelimeler yazılınca milyonlarca sonuç, kullanıcı deneyimi, yorum çıktığını belirterek “Tabii ki bireyler bunların hangisinin doğru hangisinin yanlış veya aldatıcı olduğunu bilemez. Bu sebeple sağlık hizmetlerinde, internetteki verilerin güvenilirliğinde temel ölçüt bilginin bir sağlık profesyoneli tarafından veya Sağlık Bakanlığı, kamu ve özel hastaneler, sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarının resmi hesaplarından paylaşılmış olması gerekmektedir” dedi. Tengilimoğlu, bu konuda yapılan araştırmalar ile ilgili özetle şunları söyledi:

“TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet kullanım amaçları incelendiğinde bireylerin yüzde 65.9’unun sağlıkla ilgili bilgi aradığı belirlenmiştir. 947 kişi ile gerçekleştirdiğimiz ‘Hastane ve Hekim Seçiminde Hastaların Sosyal Medya Kullanımı İzmir İli Örneği’ çalışmamızda bireylerin yüzde 67.6’sının sosyal medya platformlarını kullandığı, katılımcıların yüzde 55.1’i sağlık ile ilgili gelişmeleri sosyal medyadan takip ettiği ifade etmiştir. Social Touch tarafından 8 bin kişiyle gerçekleştirilen ‘Türkiye’de internetin sağlık bilgi ve hizmetlerine ulaşma amaçlı kullanım alışkanlıkları’ çalışmasına göre, katılımcıların yüzde 41.6’sının internette ilaçlarla ilgili karşısına çıkan bilgiler sebebiyle bir ilacı kullanmaktan vazgeçtiğini belirtmiştir. Türkiye’de bin 211 kişi ile yapılan çalışmada, hastaların yüzde 39’unun sosyal ağlarda hastalıkları ile ilgili tavsiye aldıklarını, yüzde 31’inin hastalıklar ile ilgili tavsiyeler verdikleri sonucu elde edilmiştir. Hekimine ‘internette bir yorumda okudum, şu ilacı vermişsiniz iyi olmuş, bana da verin’ diye yorum yapan hastalara ‘google doktorları’ deniliyor. Bu kişiler hem ısrarcı tavırlarıyla hekimlere sıkıntı yaratırken, hem de doktor doktor gezip gereksiz sağlık hizmeti kullanımına neden olmaktadırlar. “

‘Hasta, taleple geliyor’

Dr. Gökten Gölbaşı ise internette kullanılan sağlık bilgilerinin süzgeçten geçmediği konuda hastaları yanlış yönlendirebileceğini vurgulayarak “Hasta eskiden doktora derdiyle gelirdi. Şimdi ise talebiyle geliyor. Tüm bu istekler sosyal medya ve internetin yönlendirmesidir” dedi. Gamze Anas adlı yurttaş ise “Bir yerim ağrıdığında hemen internetten araştırıyorum. Daha sonra yine internet üzerinden doktor bulup onu araştırıyorum ve hakkındaki yorumları okuyorum. En ufak belirtilerde bile kanser olduğunuza kadar yorumlar yapabiliyorlar” diye konuştu.