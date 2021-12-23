Google Dolar Kurunu Gizlemeye Başladı

Popüler arama motoru Google, "dolar" araması yapıldığında sayfanın üst tarafında görünen anlık dolar kuru modülünü bugün itibarıyla gizledi. Günlerdir rekor üstüne rekor kıran doların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemiyle 12 liranın da altına düşmesi sonrasında yaşanan bu gelişme kafaları karıştırdı.

Google'da "dolar" kelimesi aratıldığında sayfanın üstünde çıkan anlık dolar kuru bilgisini gösteren modül bugün itibarıyla kaldırıldı.

"DURUM BİR HATADAN KAYNAKLANIYOR OLABİLİR"

Uzmanlar bu durumun bir hatadan kaynaklanabileceğini ifade ederken, arama dili farklı bir dile çevrildiğinde ise dolar modülünün gösterilmeye devam edildiği görülüyor. Sadece Türklere yönelik düzenleme yapıldığı iddiası ise dikkat çekiyor.

Döviz çakılmadan önce Google'da "dolar" araması yapıldığında sayfanın üstünde kur bilgisi gösteriliyordu.

MODÜL ARTIK "DOLAR" DEĞİL "DOLAR KURU" ARATILINCA GÖRÜNÜYOR

Kullanıcılar dolar bilgisine ise "dolar kuru", "dolar kaç tl", "dolar tl" gibi farklı aramalarla ulaşabiliyor. Sadece "dolar" araması yapıldığında Google, dolar kurunu gizliyor ancak Euro için aynı durum söz konusu değil. "Euro" şeklinde arama yaparak Euro kurunun kaç olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.

Bugün arama yapanlar kur bilgisi modülüne ulaşamadı.

ZAMANLAMA KAFALARI KARIŞTIRDI

"Dolar" araması yapıldığında sayfanın üst tarafında çıkan kur modülünün kaldırılmasının "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin duyurulmasıyla doların çakılması sonrasında gelmesi ise kafaları karıştırdı. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yeni ekonomi sistemini duyurmuş ve günlerdir 18'nin üzerine çıkarak rekor üstüne rekor kıran dolar/TL, 12 seviyesinin de altına gerilemişti.