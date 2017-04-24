Google Earth’e yepyeni özellikler ekleniyor!

Google Earth’ün Chrome ve Android sürümlerininin yeni versiyonlarını kullanıma sunuldu. En göze çarpan özellik ise 3D görüntüleme alanında gerçekleşen yenilikler.

Google Earth güncellendi, Google Earth’e gelen yeni özellikler çok farklı deneyimler yaşatacak. Google Earth'ün hem Chrome, hem de Android versiyonuna gelen turistik tur özelliği, gezilip görülecek yerler hakkında önemli bilgiler verecek. SANAL YOLCULUKLAR MÜMKÜN OLUYOR VR gözlüğünüz varsa sanal yolculuklar bambaşka atmosfere taşınıyor. Google Earth’e gelen bu önemli özelliklere Voyager paneli üzerinden erişiliyor. Sol paneldeki dümen simgesine tıklayarak Voyager paneline ulaşılabiliyor.