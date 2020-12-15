Google evden çalışma modelini uzatıyor

ABD'li teknoloji şirketi Google, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulamaya koyduğu evden çalışma modelini uzatıyor.

CEO Sundar Pichai, Pazar günü çalışanlarına yolladığı bir e-mail'de 2021'in Eylül ayına kadar ofise geri dönülmeyeceğini, sonrasında ise evden çalışma modelinin kısmi olarak devam edeceğini söyledi. Pichai konuya dair "esnek çalışma modelinin daha fazla verimlilik sağladığı tezini test edeceğiz" ifadesini kullandı.

New York Times'ın haberine göre çalışanlar bu tarihten sonra haftanın 3 günü iş yerine gelerek çalışacak, kalan 2 gün ise evden çalışacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında teknoloji devi evden çalışma modelini Haziran 2021'e kadar uzattığını açıklamıştı.