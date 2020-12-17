Google Fotoğraflar artık normal fotoğraflarınızı üç boyutlu gibi gösterebilecek

Arama devi Google, yaptığı yeni bir duyuru ile birlikte Google Fotoğraflara 3D özelliğinin eklendiğini ve iki boyutlu fotoğraflara 3D efektinin uygulanabileceğini açıkladı.

Google Fotoğraflar yakında normal fotoğrafları üç boyutlu efekt uygulanmış gibi gösterebilecek. Şirket bu özelliğe Sinematik Fotoğraflar (Cinematic Photo) adını verdi ve bu fotoğraflar Anılar özelliğinin bir parçası olacak.

Otomatik olarak oluşturulacak

Şirket, sinematik fotoğraflar oluşturmak için makine öğrenimi algoritmalarının kullanıldığını belirtiyor. Bu teknikle birlikte çekim derinliği hesaplanıyor ve sahnenin 3 boyutlu hali oluşturuluyor. Bu özelliğin, cihazdan derinlik bilgisini almasa bile çalışacağı ifade edilirken, Google bu fotoğrafların otomatik olarak oluşturulacağına dikkat çekiyor.

Yukarıdaki örneğe bakacak olursak, Google Fotoğraflar uygulamasına gelen bu yeni özelliğin oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkün. Şirket ayrıca Anılar kısmı için yeni temaların kullanıma sunulduğunu ve tüm bu yeniliklerin önümüzdeki ay tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulacağını açıkladı.