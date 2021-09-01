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SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Google, Fransa'nın verdiği 500 milyon euroluk cezaya itiraz etti

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Google, temmuz ayında Fransa'nın kestiği 500 milyon euroluk telif cezasına itiraz ettiğini duyurdu.
Google, Fransa'nın verdiği 500 milyon euroluk cezaya itiraz etti

Geçtiğimiz temmuz ayında Fransa, yerel medyaya haber içeriği için ödeme yapılması konusunda çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle Google'a 500 milyon euro ceza kesmişti.

Fransa'nın kararının hayal kırıklığına uğrattığını, ancak karara uyacaklarını açıklayan Google, fikrini değiştirerek cezaya itiraz etme kararı aldı.

Google Fransa başkanı Sebastien Missoffe, verilen para cezasına itiraz ettiklerini açıklayarak, "Bir takım yasal unsurlara katılmıyoruz ve para cezasının, bir anlaşmaya varma ve yeni yasaya uyma çabalarımızla orantısız olduğuna inanıyoruz." dedi.

"VERİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Bu durumu çözmek ve anlaşmalar yapmak için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Missoffe, "Fransız Rekabet Kurumu'nun talep ettiği şekilde daha fazla veri paylaşmaya hazırız." ifadesini kullandı.

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