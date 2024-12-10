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Google, "Google'da Yılın Arama Trendleri" verilerini yayımladı.

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Google, "Google'da Yılın Arama Trendleri" verilerini yayımladı.
Google, "Google'da Yılın Arama Trendleri" verilerini yayımladı.

Google, "Google'da Yılın Arama Trendleri" verilerini yayımladı. Böylelikle hem Türkiye'de hem de küresel çapta kullanıcıların yıl boyunca en çok aradıkları terimler gün yüzüne çıkmış oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Google, "Google'da Yılın Arama Trendleri" istatistiklerini yayımladı. Böylelikle hem dünyada hem de Türkiye'de 2024'ün en çok aranan terimleri gün yüzüne çıkmış oldu. 

Google'da Yılın Arama Trendleri istatistiklerinin Türkiye ayağında, çok da şaşırtıcı olmayan sonuçlar görüyoruz. İnsanlar, yıl boyunca gündemden düşmeyen olaylarla ilgili aramalar yaptılar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, 2024'te Google'da trend hâle gelmiş konulara yakından bakalım.

Google'da Yılın Arama Trendleri (Türkiye)

Aramalar

  1. Euro 2024
  2. Narin Son Dakika
  3. Türkiye Maçı
  4. Osimhen
  5. Olimpiyatlar

İsimler

  1. Osimhen
  2. Merih Demiral
  3. Ferdi Kadıoğlu
  4. Mustafa Sarıgül
  5. Rafa Silva

Kaybettiklerimiz

  1. Narin
  2. Metin Arolat
  3. Efe Deprem
  4. Aydemir Akbaş
  5. Tolga Savacı

Diziler

  1. Gaddar
  2. Kızıl Goncalar
  3. İnci Taneleri
  4. Hudutsuz Sevda
  5. Şahane Hayatım

Tarifler

  1. Dubai Çikolatası Tarifi
  2. Palamut Tarifi
  3. Soğuk Kahve Tarifi
  4. Laz Böreği Tarifi
  5. Jalapeno Turşusu Tarifi

Şarkı Sözleri

  1. Lan Şarkı Sözleri
  2. Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri
  3. Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri
  4. Dilber Şarkı Sözleri
  5. Kömür Şarkı Sözleri

Oyuncular

  1. Hazar Ergüçlü
  2. Gamze Özçelik
  3. Kadir İnanır
  4. Erdal Beşikçioğlu
  5. Demet Evgar

Google'da Yılın Arama Trendleri (Küresel)

Aramalar

  1. Copa America
  2. UEFA European Championship
  3. ICC Men's T20 World Cup
  4. India vs England
  5. Liam Payne

Kişiler

  1. Donald Trump
  2. Catherine, Princess of Wales
  3. Kamala Harris
  4. Imane Khelif
  5. Joe Biden
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