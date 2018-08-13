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Google gözünü kullanıcılarının üzerinden ayıramıyor

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Google'ın istenmediği açıkça belirtildiği durumlarda bile kullanıcıların anlık nerede olduklarıyla ilgili bilgi topladığı ortaya çıktı.
Google gözünü kullanıcılarının üzerinden ayıramıyor

ABD'li teknoloji şirketi Google'ın, açıkça aksi belirtildiği durumlarda bile kullanıcılarının hareketlerini takip ettiği belirtildi.

Associated Press (AP) tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, Android cihazlarda ve iPhone'larda Google hizmetlerini kullananların, gizlilik ayarlarını değiştirmiş olsalar bile gün içinde bulundukları yerlerin kaydedilebildiği saptandı.

Çalışmada, cihazlarda "konum geçmişi" özelliği etkinleştirilmediğinde dahi bazı Google uygulamalarının otomatik olarak konum verilerini kaydettiği belirlendi.

Google'ın, haritalar uygulaması açıldığında konum verilerini depoladığı ve günlük hava durumu güncellemelerinde de otomatik olarak kişilerin bulunduğu yeri tam olarak belirlediği kaydedildi.

Gizlilik sorununun, Google'a haritalar veya arama için güvenen, dünya genelindeki yaklaşık iki milyar Android cihaz kullanıcısını ve yüz milyonlarca iPhone kullanıcısını etkilediği bildirildi.

Çalışmanın bulguları, Princeton Üniversitesinden bilgisayar bilimleri araştırmacıları tarafından doğrulandı.

Geçen yıl, konum servisleri kapalı dahi olsa Android yazılımıyla çalışan cihaz kullanıcılarının konum verilerinin, yakındaki baz istasyonları aracılığıyla Google'a otomatik olarak iletildiğinin ortaya çıkmasının ardından, durumu kabul eden şirket yetkilileri, uygulamanın kısa bir süre içinde sonlandırılacağını açıklamıştı.

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