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Google gurusu, karısını rezil etmek için web sitesi yaptı

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Google’un kuruluş aşamasındaki çalışmalarıyla tanınan Scott Hassan, şu sıralar boşanma sürecindeyken eşine yaptıklarıyla konuşuluyor.
Google gurusu, karısını rezil etmek için web sitesi yaptı

Google’un kuruluş aşamasındaki çalışmalarıyla tanınan Scott Hassan, şu sıralar boşanma sürecindeyken eşine yaptıklarıyla konuşuluyor. Bu ayın başlarında Hassan’ın eski eşi Allison Hyunh, geçmişinden utanç verici hikayeler yayınlayan ve kendi adını taşıyan gizemli bir web sitesi buldu. Hyunh Ne York Post’a; “Temelde beni utandırmak ve korkutmak amacıyla yapılmıştı. Perişan oldum” dedi. Hassan da Post’a web sitesinin arkasında olduğunu itiraf etti ve siteyi kaldırdığını söyledi:

“Allison ve avukatının basına tek taraflı hikayeler anlattıklarını hissettiğimde bir hayal kırıklığı anında yaptım. Herkese açık bilgileri yorum yapmadan veya editörlük yapmadan toplamanın yardımcı olacağını düşündüm. Anlaşmazlığımızı sadece daha gergin hale getirdi ki bu asla amaçladığım şey değildi.”

UZMANLAR BULAMADI, AMA EŞİ BULDU

Uzmanlar web sitesinin arkasında kimin olduğunu bulamayınca, aynı zamanda bir teknoloji girişimcisi olan Hyunh çalışmaya başladı: “Bütün gece ayakta kaldım ve Scott’ın bir açığını keşfettim.”

Hassan, 1996 yılında Stanford Üniversitesi’nde araştırma görevlisiydi ve Larry Page ve Sergey Brin ile tanışıp bir arama motoru oluşturma projesinde onlarla birlikte çalıştı. Baş programcı olarak projenin kodunun çoğunu yazdı, ancak Page ve Brin iki yıl sonra Google’ı kurduklarında artık takımda değildi.

2001 yılında, aynı zamanda eski bir Stanford öğrencisi olan ve Vietnam’dan ABD’ye mülteci olarak gelen Hyunh ile evlendi. Bir araya geldiklerinde, Hassan’ın 60.000 dolar borcu vardı.

2014 yılında ise Hyunh, sanal gerçeklik şirketi MyDream ile ilgili bir iş gezisindeyken kocasından boşanmak istediğini söyleyen bir mesaj aldı. İkili yedi yıl boyunca varlıklarını nasıl bölüşecekleri konusunda tartıştı. Hyunh, üç çocuğunu büyütmek için kariyerini askıya aldığını ve kocasının ticari çabalarına yardım ettiğini iddia ediyor.

Evlilikleri 2020’de sona erdi ve üç çocuklarının velayetini paylaşıyorlar. Hyunh Post’a şunları söyledi: “Onun cimriliğine gülüyorum. Bir Big Tech milyarderinin her şeyi bırakıp giderken çocuklarını ve beni aldatma girişiminin yanına kâr kalmaması için diye dua ediyorum.”

Hassan ise The New York Times’a verdiği demeçte şunları söyledi: “Bir ilişkinin sonunda ve bu kadar uzun süren bir boşanma sürecinde, işler asla kolay değil. Onu nesiller boyu zengin edecek bir karara varacağımızdan şüphem yok.”

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