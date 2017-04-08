 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.497
  • Altın 150,407
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGirne Boğaz yolunda kaza meydana geldi

Google hangi haberin yalan hangisinin gerçek olduğunu söyleyecek!

»
Google hangi haberin yalan hangisinin gerçek olduğunu söyleyecek!
Google'ın yeni özelliği Fact Check yakında Türkiye'de de kullanıma sunulacak. Google Fact Check getireceği yeniliklerle internetten bilgi edinme konusunda devrim yaratacak.

Google Fact Check birçok ülkede kullanıma sunuldu ve çok yakında Türkiye’ye de geliyor. Google Fact Check, Google’daki arama sonuçlarında ve haberlerde doğruluk kontrolü yapacak. Kullanıcıların doğru bilgiye ulaşmasını sağlamayı hedefleyen Google Fact Check binlerce haberin doğrulunı kontrol edecek.

ABD’DEKİ SEÇİMLER ÖRNEK OLDU

ABD’deki seçimler sırasında Google’da çok fazla yalan haberin yer alması fazlasıyla tepki çekmişti. Bu sıkıntılar nedeniyle harekete geçen Google, Fact Check’i açıklamış ve bazı ülkelerde kullanıma sunmuştu. Yeni gelen özellikle, Google arama sonuçlarında ve Google Haberler’de doğruluk kontrolünden başarıyla geçen haberlerde ‘Fact Check’ etiketi yer alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dev göktaşı dünyaya doğru geliyor05 Nisan 2017 Çarşamba 13:20
  • WhatsApp üzerinden para gönderilebilecek!05 Nisan 2017 Çarşamba 10:17
  • Samsung Galaxy S8’de ilk hata kabul edildi04 Nisan 2017 Salı 14:02
  • Bir ülke bu skandalla çalkalanıyor!03 Nisan 2017 Pazartesi 14:02
  • Fotoğraflarınızı Emojiye dönüştüren yeni uygulama03 Nisan 2017 Pazartesi 13:47
  • Telefonu şarj ederken az kalsın ölüyordu03 Nisan 2017 Pazartesi 13:21
  • Onlar aslında her şeyin farkında...31 Mart 2017 Cuma 10:39
  • ABD'li kadın astronottan uzayda yürüyüş rekoru31 Mart 2017 Cuma 10:25
  • Samsung yeni amiral gemisini tanıttı!30 Mart 2017 Perşembe 09:54
  • Dokuzuncu gezegenin keşfi için amatörlere yardım çağrısı28 Mart 2017 Salı 16:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti