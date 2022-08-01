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Google Haritalar 3D Immersive görüntüleme modu özelliğini hayata geçirdi

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Google, Haritalar hizmeti için daha önce tanıttığı bazı kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni 3D Immersive görüntüleme modu da dahil olmak üzere pek çok önemli özelliği hayata geçirdi.
Google Haritalar 3D Immersive görüntüleme modu özelliğini hayata geçirdi

Bir süredir beklenen bu özellik, geleneksel yer işaretlerinin ötesine geçecek ve potansiyel turistlere ziyaret etmek istedikleri yer hakkında daha iyi bir fikir vermek için restoranlar gibi dikkat çekici yerleri hayata geçirmek için kullanılacak

GOOGLE HARİTALAR IMMERSİVE MODU NEDİR?

Chip dergisinde yer alan habere göre; İlk olarak Google I/O 2022 geliştirici konferansında duyurulan Immersive görünüm modu, önemli noktaların 3D rekreasyonlarını oluşturmak için Google Maps'in Sokak Görünümü, uydu ve havadan görüntülerini birleştirecek. Özelliğin bu ilk sürümü şu anda tamamlanmış değil, ancak yine de Londra, San Francisco ve Tokyo dahil olmak üzere büyük şehirlerde 100'den fazla konumu destekliyor.

Bir süredir beklenen bu özellik, geleneksel yer işaretlerinin ötesine geçecek ve potansiyel turistlere ziyaret etmek istedikleri yer hakkında daha iyi bir fikir vermek için restoranlar gibi dikkat çekici yerleri hayata geçirmek için kullanılacak.

Bu yeni özellik, Google'ın yeni yerler keşfetmek isteyen gençlerin, Google'ın hizmetlerinden önce en popüler araçları haline gelen TikTok ve Instagram gibi uygulamalara karşı mücadele etme çalışmasının bir sonucu olarak yorumlanabilir.

BİSİKLETÇİLER İÇİN YENİ ÖZELLİKLER

Google Haritalar, bisikletçiler için daha iyi navigasyon araçları sunmaya çalışıyor. Haritalar uzun süredir bisiklet navigasyonu sunuyor olsa da, bu güncelleme onu araba navigasyonuna daha çok benzetmeyi ve bisikletçilere rotaları hakkında daha fazla bilgi vermeyi amaçlıyor.

Yani, artık bisikletçiler rotalarının araba trafiğinden etkilenip etkilenmediğini ve rotanın bisiklet şeritleri içerip içermediğini, bir rotanın ne kadar dik veya rüzgarlı olduğunu ve ne tür yollarda kullanacaklarını görebilecekler. Kullanıcılar bu bilgileri alternatif yollar seçmek için kullanabilir. Bazı durumlarda, Google Haritalar, bisiklet yollarının daha fazla olduğu veya daha az dönüş gerektiren bir yol da dahil olmak üzere, sürücülere en hızlısı dışında birden fazla olası rota sunuyor.

KONUM PAYLAŞIMI YENİLENDİ

Google ayrıca konum paylaşımını da güncelliyor. Artık konumunuzu paylaşmanın yanı sıra, bir arkadaşınıza bir konumdan ayrıldığınızı bildirmek için bildirimler gönderebilir ve hedefinize vardığınızda otomatik olarak başka bir konum gönderebilirsiniz. Uygulama, konumunuzu paylaşmaya başladığınızda bir zaman sınırı belirlemediyseniz, özelliği açık bıraktığınız konusunda sizi daha iyi bir şekilde uyarmakta çalışacak.

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