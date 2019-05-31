Google Haritalar artık trafik cezalarından kurtarıyor!

Google Haritalar (diğer adıyla Google Maps) günümüzün en popüler navigasyon uygulamalarından biri. Özellikle etraftaki mekanlar konusunda kullanıcılara çok detaylı bilgiler verebilen Haritalar bu kez kullanıcıları trafik cezalarından kurtarıyor.

Google Haritalar hız limiti ve Google Haritalar radar özelliği geliyor.

Google Haritalar hız limiti ve radar özelliği ile beğeni kazanıyor!

Google, 40’tan fazla ülkede hem sabit hem de mobil radar konumlarını sınırlı test aşamaları için Haritalar’a eklediğini açıkladı.

Radar özelliklerinin Waze Navigasyon’dan Google Haritalar’a benzetilmiş olması dikkat çekiyor. Yeni hız sınırı işaretlerinin Haritalar içindeki yerleşimi de belli oldu. Göstergeler uygulamanın alt köşesinde bulunuyor, sabit veya mobil radarlar takip edilen yol üzerinde küçük simgeler olarak görünüyor.

Radar özelliğinin kullanıma sunulduğu ülkeler: Avustralya, Brezilya, ABD, Kanada, İngiltere, Hindistan, Meksika, Rusya, Japonya, Andorra, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Ürdün , Kuveyt, Letonya, Litvanya, Malta, Fas, Namibya, Hollanda, Norveç, Umman, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tunus ve Zimbabwe olarak sıralanıyor.

Fransa, İsviçre ve Almanya‘da ise sürücülerin herhangi bir yöntem ile radarları görüntülemeleri yasal değil. Bu yüzden yeni yayınlanan özellikler bu ülkelerde kullanılamıyor.

Hem iOS hem de Android kullanıcıları yeni özelliklerden yararlanabiliyor. Şu an için sadece Android kullanıcıları sabit radar ve mobil radar konumunu bildirebiliyor. Google, hız sınırı ve radar görüntüleme özellikleriyle kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek istiyor.