  • BIST 90.590
  • Altın 245,081
  • Dolar 5,8344
  • Euro 6,5125
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Google Haritalar artık trafik cezalarından kurtarıyor!

»
Google Haritalar (diğer adıyla Google Maps) günümüzün en popüler navigasyon uygulamalarından biri. Özellikle etraftaki mekanlar konusunda kullanıcılara çok detaylı bilgiler verebilen Haritalar bu kez kullanıcıları trafik cezalarından kurtarıyor.
Google Haritalar artık trafik cezalarından kurtarıyor!

Google Haritalar hız limiti ve Google Haritalar radar özelliği geliyor.

Google Haritalar hız limiti ve radar özelliği ile beğeni kazanıyor!

Google, 40’tan fazla ülkede hem sabit hem de mobil radar konumlarını sınırlı test aşamaları için Haritalar’a eklediğini açıkladı.

Radar özelliklerinin Waze Navigasyon’dan Google Haritalar’a benzetilmiş olması dikkat çekiyor. Yeni hız sınırı işaretlerinin Haritalar içindeki yerleşimi de belli oldu. Göstergeler uygulamanın alt köşesinde bulunuyor, sabit veya mobil radarlar takip edilen yol üzerinde küçük simgeler olarak görünüyor.

Radar özelliğinin kullanıma sunulduğu ülkeler: Avustralya, Brezilya, ABD, Kanada, İngiltere, Hindistan, Meksika, Rusya, Japonya, Andorra, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Ürdün , Kuveyt, Letonya, Litvanya, Malta, Fas, Namibya, Hollanda, Norveç, Umman, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tunus ve Zimbabwe olarak sıralanıyor.

Fransa, İsviçre ve Almanya‘da ise sürücülerin herhangi bir yöntem ile radarları görüntülemeleri yasal değil. Bu yüzden yeni yayınlanan özellikler bu ülkelerde kullanılamıyor.

Hem iOS hem de Android kullanıcıları yeni özelliklerden yararlanabiliyor. Şu an için sadece Android kullanıcıları sabit radar ve mobil radar konumunu bildirebiliyor. Google, hız sınırı ve radar görüntüleme özellikleriyle kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek istiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Huawei telefonu olanlar Google'ın kararından nasıl etkilenecek?21 Mayıs 2019 Salı 11:09
  • Kısıtlı İmkanlarla 2,5 Yılda Çekilen Mükemmel Star Wars Sahnesi20 Mayıs 2019 Pazartesi 17:00
  • Son dakika! Huawei'den flaş açıklama: Satış sonrası hizmetler...20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:11
  • Google'dan Huawei'ye sınırlama20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:40
  • Dünyanın En Tehlikeli Bilgisayarı 620 Bin Dolara Satışa Çıkarıldı18 Mayıs 2019 Cumartesi 21:00
  • Facebook, Haber Kaynağı Algoritmasını Değiştiriyor18 Mayıs 2019 Cumartesi 20:00
  • Bir Zamanlar Gıptayla Bakılan Mark Zuckerberg, Nasıl Bir Canavara Dönüştü?18 Mayıs 2019 Cumartesi 18:00
  • Uzmanına Göre Bitcoin Fiyatı 12-22 Bin Dolar Aralığına Çıkacak17 Mayıs 2019 Cuma 20:00
  • Facebook, hangi kullanıcıların hesaplarını engelleyeceğini açıkladı16 Mayıs 2019 Perşembe 15:23
  • TURKCELL'in ilk güneş enerji santrali KKTC'de kuruldu16 Mayıs 2019 Perşembe 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti