  • BIST 99.100
  • Altın 284,350
  • Dolar 5,7684
  • Euro 6,3095
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Google, iPhone marka telefonları iki yıldır hedef alan bir siber saldırı keşfetti

»
Google'da çalışan güvenlik uzmanları, geliştirilen bir kötü niyetli yazılım aracılığıyla, Apple'ın iPhone marka akıllı telefonlarının en az iki yıl boyunca hacklenmeye çalışıldığına dair kanıtlar olduğunu ortaya çıkardı.
Google, iPhone marka telefonları iki yıldır hedef alan bir siber saldırı keşfetti

BBC'nin Kuzey Amerika teknoloji muhabiri Dave Lee'nin haberine göre saldırılar, birtakım internet sitelerine kötü niyetli yazılımlar yerleştirilerek iletişim bilgileri, fotoğraflar ve diğer veriler ele geçirilmeye çalışılarak yapıldı.

Google'ın çalışmalarına göre bu internet siteleri bir haftada binlerce kez tıklanan adresler.

Google'ın yeni güvenlik açıklarını bulmakla görevli Project Zero ekibinde çalışan İngiliz siber güvenlik uzmanı Ian Beer, hedef ayrımı gözetilmeden saldırıların yapıldığını belirtti.

Beer aynı zamanda, hacklenen sitelerin ziyaret edilmesinin sunucuların istismar edilerek cihazlara saldırılması için yeterli olduğunu, saldırganların başarılı olması takdirinde ise cihazı takip eden bir yazılımın yerleştirildiğini söyledi.

Beer ve ekibine göre saldırganlar, çoğunluğu internet tarayıcısı Safari olmak üzere Apple cihazlardaki 12 güvenlik açığını kullanarak saldırıları gerçekleştirdi.

Siber güvenlik uzmanı Beer, bir kişinin iPhone cihazına erişimin sağlandığı anda adres rehberinden GSP konumuna kadar çok sayıda verisine ulaşıldığını, bu verilerin 60 saniyede bir başka sunucuya aktarıldığını söyledi.

Yerleştirilen kötü yazılımın Instagram, WhatsApp, Telegram, Gmail ve Hangouts gibi uygulamalardaki verilere de ulaştığı belirtildi.

Apple, BBC'ye konuyla ilgili yorumda bulunmak istemediğini aktardı.

Güvende misiniz?

Apple, bu durumu düzeltmek için Şubat ayında telefon yazılımı iOS'a bir güncelleme geçti.

Eğer siz de bu güncellemeyi gerçekleştirdiyseniz güvendesiniz demek, bunun için iOS'un 12.4.1 sürümünü kullanmalısınız. Yoksa telefonunuzu ayarlardan güncelleyebilirsiniz.

Google, Apple'ı bu açıktan 1 Şubat'ta haberdar etti. Bunun üzerine Apple altı gün içinde bir yama yayımladı.

Beer, bu saldırının ardında kimlerin olabileceğine dair bir spekülasyonda bulunmazken bu kötü yazılımların arkasında siber suçluların olduğu düşünülüyor. Bu saldırılar sonucu elde edilen verilerin birkaç milyon dolara satılabileceği biliniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Steve Jobs yaşıyor'28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:28
  • IMDB ücretsiz sinema filmi izletmeye başlıyor27 Ağustos 2019 Salı 10:56
  • Facebook’un ‘geçmişi sil’ özelliği işe yaramıyor24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:00
  • Akıllı Telefon Kullanıcılarının %55’i Gelecek 5 Yılda Telefon Değiştirmeyecek24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:00
  • Uzayda işlenen ilk suç iddiası24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:15
  • Google ve Facebook porno izleyenleri 'özel yazılımla takip ediyor'24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:42
  • Merkel’in 2022 hedefi: Bir milyon elektrikli otomobil23 Ağustos 2019 Cuma 12:56
  • Elon Musk, 'Mars'a nükleer bomba atma' fikrinden döndü23 Ağustos 2019 Cuma 10:24
  • Facebook'tan 'Geçmişi sil' özelliği21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:37
  • İlk kez tespit edildi: Kara delik nötron yıldızını yuttu20 Ağustos 2019 Salı 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti