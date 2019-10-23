  • BIST 99.785
  • Altın 275,202
  • Dolar 5,7492
  • Euro 6,3925
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Google 'kuantum üstünlüğüne' sahip bilgisayar geliştirdiğini açıkladı

»
Google 'kuantum üstünlüğüne' sahip bilgisayar geliştirdiğini açıkladı
Google 'kuantum üstünlüğüne' sahip bilgisayar geliştirdiğini açıkladı

Google, 'kuantum üstünlüğüne' sahip bir bilgisayar geliştirdiklerini ve en hızlı süper bilgisayarlarla 10 bin yıl sürecek hesaplamaların 200 saniyede yapılabildiğini açıkladı.

Alphabet Inc.'in iştirakı Google, bir süredir devam eden söylentilere son noktayı koydu ve kuantum üstünlüğüne ulaştıklarını iddia etti.

 

Şirketin kendi geliştirdiği kuantum yongasıyla gerçekleştirdiği testlerin sonuçları Çarşamba günü dünyaca ünlü bilim dergisi Nature'de yayınlandı.

Makaleye göre, daha önce en güçlü süper bilgisayarların bile gerçekleştiremeyeceği bir hesaplama, devrim niteliğinde yeni bir bilgisayar türü sayesinde başarıldı. Buna göre, 'Sycamore' ismiyle bilinen kuantum bilgisayar, klasik bir sistemde yaklaşık 10 bin yıl sürecek işlemi, 200 saniyede tamamlayabiliyor.

Google araştırmacıları, bu görevin başarı ile gerçekleştirilmesinin, pratik uygulamaların yolunu açtığını belirtiyor. Google, şimdi daha geniş kapsamlı operasyonlar yürütebilecek ve çeşitli alanlarda kullanılabilecek bir sistem kurmayı umuyor. 

Google'ın mühendislik direktörü Hartmut Neven, kaleme aldığı blog yazısında “Bu kazanım yıllar süren araştırmanın ve birçok insanın kendini adamasının sonucudur” dedi.

Neven, bu teknolojinin nasıl çalışacağını keşfetmenin de aynı zamanda yeni bir yolculuğun başlangıcı olduğunu ekledi.​Google CEO'su Sundar Pichai ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuantum hesaplamanın gelecek için ne anlama geldiği konusunda heyecanlıyız. Bize evrenin dilini konuşmanın ve dünyayı daha iyi anlamanın alternatif yolunu gösteriyor. Artık sadece 1'ler ve 0'lar değil, güzel, karmaşık ve sınırsız olasılıklar olacak" dedi. 

IBM: GOOGLE FAZLA HESAPLADI

Google son yıllarda, kuantum bilgisayar geliştirmeye çalışan Intel ve IBM gibi firmalarla yoğun rekabete girdi.

 

Şirket bir ay önce, prototip kuantum işlemcilerinin “kuantum üstünlüğünü” göstermeye çok yaklaştığını öne sürmüş, bunun ardından IBM de tersi yönde açıklamalar yapmıştı.

Rakip firma, Google'ın işlemin zorluğunu ve klasik bilgisayarda ne kadar zaman alacağını “fazla hesapladığını” iddia etmişti.

Şirketin 21 Ekim'de blog sayfasında yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

Aynı işlemin ideal simülasyonunun, klasik bilgisayar sisteminde 2.5 günde ve daha yüksek güvenilirlikle tamamlanabileceğini iddia ediyoruz.

“Kuantum üstünlüğü” ifadesi, 2012 yılında John Preskill isimli bilim insanı tarafından ortaya atılmıştı. 

 

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal medya devi Facebook’a ‘veri ihlali’nden 1.6 milyar lira ceza03 Ekim 2019 Perşembe 11:26
  • Apple iOS 13'ü geliştirmeye devam ediyor01 Ekim 2019 Salı 12:05
  • İnternetten müzik dinleme dönemi şarkıları kısalttı01 Ekim 2019 Salı 09:37
  • İnternet dolandırıcısını dolandırdı, parayı yardım kuruluşuna bağışladı30 Eylül 2019 Pazartesi 15:14
  • İnternete kavuşan köylüler kutlama yaptı30 Eylül 2019 Pazartesi 09:34
  • Teknoloji firmaları 45 milyondan fazla çocuk istismarı görüntüsü tespit etti30 Eylül 2019 Pazartesi 09:33
  • Üç GSM operatöründen deprem gibi durumlara karşı ortak hat30 Eylül 2019 Pazartesi 09:29
  • Türkiye'nin NASA'daki Gururu Dr. Umut Yıldız'dan Şaşırtıcı Mars Açıklaması28 Eylül 2019 Cumartesi 18:00
  • Instagram’dan sonra Facebook da ‘like’ları gizleyecek28 Eylül 2019 Cumartesi 17:00
  • THY'den 'bedava bilet' linklerine tıklamayın çağrısı27 Eylül 2019 Cuma 14:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti