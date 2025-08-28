  • BIST 11449.48
  • Altın 4483.269
  • Dolar 41.0525
  • Euro 47.9148
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Google, küçük ekip yöneten yöneticilerin yüzde 35’ini işten çıkardı

»
Google, organizasyon genelinde verimliliği artırma hedefi kapsamında, son bir yılda küçük ekip yöneten yöneticilerin yüzde 35’ini görevden aldı. Şirketin İnsan Analitiği ve Performans Başkan Yardımcısı Brian Welle, çalışanlarla yapılan toplantıda bu bilgi
Google, küçük ekip yöneten yöneticilerin yüzde 35’ini işten çıkardı

Welle, “Şu anda, geçen yıla göre yüzde 35 daha az yöneticimiz var ve bu kişiler daha az doğrudan rapora sahip. Bu, hızlı bir ilerleme anlamına geliyor” dedi.

Google, özellikle üçten az çalışan yöneten yöneticilerin pozisyonlarını azaltarak bu kişilerin çoğunu bireysel katkı sağlayıcı olarak şirkette tutmayı tercih etti.

CEO Sundar Pichai, şirketin ölçek büyütürken “her sorunu yeni işe alımla çözmek yerine daha verimli olması gerektiğini” vurguladı.

Google, 2023’te toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6’sını işten çıkarmış, ardından farklı bölümlerde küçülmeye gitmişti. 2024 sonunda göreve başlayan CFO Anat Ashkenazi, maliyet kesintilerinin “biraz daha ileri taşınacağını” duyurmuştu.

Şirket, bu yıl arama, pazarlama, donanım ve insan kaynakları gibi alanlarda çalışanlara yönelik “Gönüllü Ayrılma Programı (VEP)” sundu. İnsan Kaynakları Direktörü Fiona Cicconi, bu tekliflerden ilgili ekiplerde yüzde 3 ile yüzde 5 arasında çalışanın yararlandığını açıkladı.

Cicconi, ayrılmayı seçen çalışanların çoğunun “kariyer molası vermek veya aile bireylerine bakmak için zaman ayırmak istediğini” söyledi. Pichai ise VEP programının “çalışanlara tercih hakkı tanıdığı” için olumlu bir yöntem olduğunu belirtti.

Toplantıda bazı çalışanlar, Meta’nın beş yılını dolduranlara sunduğu bir aylık ücretli izin (“recharge”) uygulamasının Google’da da olup olmayacağını sordu.

Google yöneticileri, mevcut izin ve tatil haklarının yeterli olduğunu ifade ederek ücretli sabbatical programı planlarının bulunmadığını dile getirdi.

Pichai, esprili bir dille, “Meta’nın tüm politikalarını alıp şirketi öyle mi yönetmeliyim, yoksa sadece işimize gelenleri mi seçelim?” dedi.

Google, küçülme sürecini işten çıkarmalar, gönüllü ayrılıklar ve yönetici sayısını azaltma yoluyla sürdürüyor.

Şirketin bu stratejisi, çalışanlar arasında iş güvencesi ve şirket kültürü tartışmalarını beraberinde getirse de, yönetim verimlilik odaklı politikalarını sürdürmekte kararlı görünüyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Türk Telekom, Fiber-Optik Altyapıyı 18 Ayda Tamamlayacak02 Temmuz 2025 Çarşamba 16:40
  • Tesla, robotaksi hizmetini Austin’de başlattı23 Haziran 2025 Pazartesi 16:57
  • İsrail yanlısı hackerlar, İran’ın en büyük kripto borsasından 90 milyon dolar çaldı19 Haziran 2025 Perşembe 20:48
  • Bilim insanları bir dinazorda kanser buldu: Bu keşif insan hayatını kurtarabilir18 Haziran 2025 Çarşamba 18:36
  • BM raporuna göre yapay zeka patlamasıyla büyük teknoloji şirketlerinin emisyonları üç yılda yüzde 150 arttı11 Haziran 2025 Çarşamba 19:52
  • Hong Kong 'silahlı devrimi savunan' mobil oyun nedeniyle vatandaşlarını uyardı11 Haziran 2025 Çarşamba 16:44
  • Bill Gates servetinin çoğunu Afrika'ya bağışlamayı taahhüt etti04 Haziran 2025 Çarşamba 09:43
  • Yeni neslin özlemi: Telefonsuz ve internetsiz dünya27 Mayıs 2025 Salı 08:31
  • X'ten açıklama: İmamoğlu'nun hesabına engele karşıyız ve itiraz ediyoruz08 Mayıs 2025 Perşembe 22:47
  • TEKNOFEST 2025 Drone Şampiyonası 1. Etabı KKTC'de Başlıyor!25 Nisan 2025 Cuma 14:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti