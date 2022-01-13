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Google Meet, canlı çeviri özelliğini geniş çapta kullanıma sundu.

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Google Meet, geçen yıl testleri yapılan canlı altyazı özelliğini geniş çapta kullanıma sundu.
Google Meet, canlı çeviri özelliğini geniş çapta kullanıma sundu.

Google Meet, geçtiğimiz yıl testi yapılan canlı olarak çevrilmiş altyazı özelliğini geniş çapta kullanıma sunmaya başladı. 

Web ve mobil sürümlerde kullanılabilen özellik şu anda oldukça sınırlı ve  toplantıları dört dile çevirebiliyor: Fransızca, Almanca, Portekizce ve İspanyolca.

Google blogunda "Çevrilmiş altyazılar, dil yeterliliği engellerini kaldırarak Google'ın görüntülü aramaları daha kapsayıcı ve işbirliğine dayalı hale getirmesine yardımcı oluyor. Toplantı katılımcıları içeriği tercih ettikleri dilde kullandıklarında, bu bilgi paylaşımını, öğrenmeyi ve işbirliğini eşitlemeye yardımcı olur ve toplantılarınızın herkes için mümkün olduğunca etkili olmasını sağlar" ifadeleri yer aldı.

Google Meet'te yer alan çevrilmiş altyazılar özelliğini kullanmak için, öncelikle ayarlardan altyazıların açılması ve İngilizce'ye ayarlanması gerekiyor. Daha sonra da çevirinin yapılacağı dili seçmek yeterli. Google, bu özelliği ilk olarak geçen yıl I/O geliştirici konferansında duyurmuştu.

Canlı çevrilmiş altyazılar Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade ve Google Workspace for Education Plus müşterileri için mevcut. Kademeli olarak yayılan bu özelliği görmeniz 15 günü bulabilir.

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