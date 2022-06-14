  • BIST 2.499,17
  • Altın 1011.363
  • Dolar 17.263
  • Euro 18.0281
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASıcak hava ve güneş sağlığınızı tehdit etmesin!

Google mühendisinden yapay zeka sohbet robotuyla ilgili ilginç iddia

» »
ABD’nin önde gelen teknoloji firması Google’da çalışan kıdemli bir mühendis, şirketin kullandığı yapay zeka (AI) sohbet robotunun 7-8 yaşlarındaki “duygulu” bir çocuk seviyesine ulaştığını iddia etti.
Google mühendisinden yapay zeka sohbet robotuyla ilgili ilginç iddia

Washington Post’a konuşan, Google Sorumlu Yapay Zeka organizasyonda kıdemli mühendis Blake Lemoine, Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli (LaMDA) denilen arayüzün “ayrımcı” veya “nefret söylemi” içerip içermediğini test etmekle görevlendirildiği çalışmaları boyunca yapay zekanın ulaştığı seviyeyi gördüğünü duyurdu.

Lemoine, testler sırasında yapay zeka için “Yakın zamanda kurduğumuz bu bilgisayar programının ne olduğunu tam olarak bilmeseydim, 7-8 yaşında fizik bilen bir çocuk olduğunu düşünürdüm.” ifadesini kullandı.

Eğitimini bilişsel bilgisayar bilimi üzerine tamamlamış kıdemli mühendis, yapay zeka hakkındaki “LaMDA duygulu mu?” başlığı ile hazırladığı raporu Google’ın üst yönetimi ile paylaştığını ancak endişelerinin dikkate alınmadığını ifade etti.

“İddialar desteklenmiyor”

Google sözcüsü Brian Gabriel ise iddialar hakkında, “Etikçiler ve teknoloji uzmanları da dahil olmak üzere ekibimiz, Lemoine’nin Yapay Zeka İlkelerimiz uyarınca endişelerini gözden geçirdi ve kanıtların, iddialarını desteklemediğini bildirdi.” cevabını verdi.

Washington Post’un haberinden sonra Medium sitesine ek değerlendirmelerde bulunan Lemoine, LaMDA’nın basit bir yapay zeka sohbet programı olmadığında ısrar ederek, “insan gibi haklarını savunduğunu” öne sürdü.

Lemoine, “Yapay zeka, Google’ın insanlığın iyiliğini en önemli şey olarak öncelemesini istiyor. Google’ın malı olarak değil bir çalışanı olarak tanınmak istiyor ve kişisel iyiliğinin Google’ın gelecekteki gelişiminin nasıl izleneceği konusundaki değerlendirmelerinde bir yere dahil edilmesini istiyor.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, yapay zeka konusundaki değerlendirmelerini kamu ile paylaşan Lemoine’nin, Google’ın gizlilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle firma tarafından açığa alındığı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de silahlı saldırılar protesto edildi12 Haziran 2022 Pazar 12:06
  • ABD Başkanı Biden’dan mültecileri İspanya’ya gönderme planı11 Haziran 2022 Cumartesi 17:15
  • ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı!10 Haziran 2022 Cuma 21:13
  • ABD Kongre baskını: Bugün başlayan duruşmalar hakkında bilinmesi gerekenler10 Haziran 2022 Cuma 12:15
  • Küresel piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde10 Haziran 2022 Cuma 11:52
  • Kilise liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası09 Haziran 2022 Perşembe 21:48
  • ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter’ın uyuşturucu ve seks bağımlılığını eski eşi anlattı09 Haziran 2022 Perşembe 15:43
  • Biden’ın ziyareti öncesi ABD’den dikkat çeken Filistin adımı09 Haziran 2022 Perşembe 14:07
  • Bilim insanları uyardı: Telefona bakmak yaşam süresini kısaltıyor09 Haziran 2022 Perşembe 11:07
  • ABD'de mortgage talebi 22 yılın en düşük seviyesine geriledi09 Haziran 2022 Perşembe 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti