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SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Google, ofise dönüş tarihini 2022'ye erteledi

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Dünyanın en büyük şirketlerinden Google, çalışanlarını riske atmamak için ofise dönüş tarihini gelecek yıla ertelediğini duyurdu.
Google, ofise dönüş tarihini 2022'ye erteledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele etmek için aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ABD'nin birçok eyaletinde Delta varyantı bağlantılı vakalarda artış yaşanırken, aşı oranlarının düşük olduğu eyaletlerde vakaların büyük ölçüde yükselmesi nedeniyle teknoloji şirketleri harekete geçti.

Daha önce ofise dönüş tarihini gelecek yıla erteleyen Apple, Microsoft ve Amazon gibi şirketlere Google da katıldı.

KADEMELİ DÖNÜŞ KARARI İPTAL

Google, zorunlu ofise dönüş tarihini 2022 yılına ertelediğini açıkladı. Daha önce ofislere kademeli olarak geri dönüleceğini açıklayan şirket, vaka sayılarının tekrar artmasıyla birlikte bu kararını askıya aldı.

Google CEO’su Sundar Pichai tarafından çalışanlara gönderilen e-postada, “On binlerce Google çalışanı gönüllü olarak ofislere gelebilir ve 10 Ocak 2022'ye kadar böyle bir zorunluluğumuz olmayacak.

Bu tarihten sonra, ülkelerin ve bölgelerin durumlarına göre ofislere dönüş zorunlu hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Çalışanlar her ne kadar 10 Ocak 2022'den sonra ofislere dönecek olsa da eskisi gibi bir sistem olmayacak.

Mayıs ayında açıklamalar yapan Sundar Pichai, haftada üç gün ofise gelinecek bir hibrit sistem üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

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