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'Google ofisinde cinayet işlendi' iddiası

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Google, geçtiğimiz günlerde oldukça ürpertici bir olaya ev sahipliği yaptı.
'Google ofisinde cinayet işlendi' iddiası

2016'da Google'a stajyer olarak başlayan ve daha sonra işe alınan 22 yaşındaki yazılım mühendisi Scott Krulcik, 6. kattaki ofisinde akşam saat 9 civarında ölü bulundu.

​Pensilvanya'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden mezun olan ve daha sonra New York'a taşınan Krulcik'in ailesi ve arkadaşları haberle şoke oldu.

Genç mühendisin lisede mühendislik derslerine giren öğretmeni Robin Tah Hood, "Onunla birçok projede birlikte çalışmıştık. İnanılmaz zeki biriydi ve her zaman mutluydu. Ailesinin nasıl hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Yaşadığımız yer bu haberle çalkalanıyor" dedi.

Krulcik'in Facebook bünyesindeki WhatsApp'ta da staj yaptığı öğrenilirken, ölüm nedeniyle ilgili ortaya cinayet iddiaları atıldı.

Genç mühendisin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. 

Konuyla ilgili Google cephesinden yapılmış bir açıklama ise bulunmuyor.

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