Google, Reklam Alanındaki Gücünü Kötüye Kullanmakla Suçlanıyor

Google'ın başı yine antitröst yasasıyla dertte. Reuters'ın haberine göre; Teksas liderliğindeki bir grup ABD eyaletinin, çevrimiçi reklam işinde gücün kötüye kullanıldığı iddiasıyla Google'a açtığı davanın değiştirilmiş bir versiyonunu açtığını bildirdi.

Güncellenen şikayet, gizli “Bernanke Projesi” reklam satın alma programı da dahil olmak üzere, Google’ın rekabeti engellemeye yönelik sözde çabaları hakkında daha fazla ayrıntı veriyor.

Eyaletler, Google’ın 2015 yılında, yayıncıların reklam açık artırmalarından en yüksek ikinci teklifleri düşürmek, para toplamak ve bu fonları yalnızca Google Ads kullanan tekliflere aktarmak için Bernanke Projesi’ni kullandığını söyledi. Bu, Google Ads teklif verenlerine haksız bir avantaj sağladı ve gözden geçirilmiş davaya göre muhtemelen kaybedecekleri açık artırmaları kazanmalarına yardımcı oldu.

Google, daha önce Bernanke Projesi’nin varlığını doğruladı, ancak herhangi bir yanlışlık olmadığını ve eyaletlerin davalarının faaliyetlerini yanlış temsil ettiğini savundu. Ancak yenilenen dava Google için ek zorluklar doğurabilir.