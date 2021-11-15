  • BIST 1.702,490
  • Altın 602,53
  • Dolar 10,0647
  • Euro 11,4769
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Google, Reklam Alanındaki Gücünü Kötüye Kullanmakla Suçlanıyor

»
Google'ın başı yine antitröst yasasıyla dertte. Reuters'ın haberine göre; Teksas liderliğindeki bir grup ABD eyaletinin, çevrimiçi reklam işinde gücün kötüye kullanıldığı iddiasıyla Google'a açtığı davanın değiştirilmiş bir versiyonunu açtığını bildirdi.
Google, Reklam Alanındaki Gücünü Kötüye Kullanmakla Suçlanıyor

Güncellenen şikayet, gizli “Bernanke Projesi” reklam satın alma programı da dahil olmak üzere, Google’ın rekabeti engellemeye yönelik sözde çabaları hakkında daha fazla ayrıntı veriyor.

Eyaletler, Google’ın 2015 yılında, yayıncıların reklam açık artırmalarından en yüksek ikinci teklifleri düşürmek, para toplamak ve bu fonları yalnızca Google Ads kullanan tekliflere aktarmak için Bernanke Projesi’ni kullandığını söyledi. Bu, Google Ads teklif verenlerine haksız bir avantaj sağladı ve gözden geçirilmiş davaya göre muhtemelen kaybedecekleri açık artırmaları kazanmalarına yardımcı oldu.

Google, daha önce Bernanke Projesi’nin varlığını doğruladı, ancak herhangi bir yanlışlık olmadığını ve eyaletlerin davalarının faaliyetlerini yanlış temsil ettiğini savundu. Ancak yenilenen dava Google için ek zorluklar doğurabilir.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • WhatsApp'ın popüler özelliği Instagram'a da geldi!12 Kasım 2021 Cuma 21:23
  • Twitter'da fotoğraflar tam boyutlu gösterilecek12 Kasım 2021 Cuma 20:41
  • Zuckerberg'in Metaverse'deki ilk arkadaşı rakibi Microsoft oldu12 Kasım 2021 Cuma 13:19
  • Xiaomi 12 geliyor!11 Kasım 2021 Perşembe 21:43
  • Yeni Bir Dinozor Türü Keşfedildi11 Kasım 2021 Perşembe 20:18
  • Yasalara Uyarsa İzin Veririz11 Kasım 2021 Perşembe 19:39
  • İnsanlar Olmasaydı, Bugün Hâlâ Yaşayabilirlerdi11 Kasım 2021 Perşembe 18:22
  • Instagram’a “Abonelik” Özelliği Geliyor: Fiyatı Belli Oldu11 Kasım 2021 Perşembe 17:11
  • YouTube'dan videoların "beğenilmeme" sayılarını gizleme kararı11 Kasım 2021 Perşembe 13:22
  • Elon Musk 5 milyar dolarlık Tesla hissesini sattı11 Kasım 2021 Perşembe 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti