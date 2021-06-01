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Google, sınırsız fotoğraf depolama özelliğini ücretli yaptı

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Google, kullanıcılarına sunduğu bulut üzerinden yüksek kalitede sınırsız fotoğraf depolama özelliğini ücretli yaptı. Kullanıcılar, bugünden itibaren paralı hizmete yönlendirecek.
Google, sınırsız fotoğraf depolama özelliğini ücretli yaptı

Google, kullanıcılarına sunduğu bulut üzerinden yüksek kalitede sınırsız fotoğraf depolama özelliğini ücretli yaptı. Kullanıcılar, bugünden itibaren paralı hizmete yönlendirecek.

Google'ın görüntü depolama hizmeti Google Fotoğraflar için sınırsız yedekleme bitti. Google Fotoğraflar için 1 Haziran'dan yüksek kalitede sınırız depolamayı sonlandırdı. Şirket Google One üzerinden ücret karşılığı ek depolama alanı sunuyor.

Google bünyesinde hesabı bulunanlara 15 GB'ye kadar ücretsiz depolama alanı hizmeti ise devam edecek. Şirket yaklaşık 6 ay önce kullanıcılara duyuru  yapmıştı. Google Pixel kullananlar ise sınırsız fotoğraf depolama hizmetinden faydalanmaya devam edecek.

Google'ın 15 GB'lik alanı sadece fotoğraflar için değil bütün Google hesaplarını kapsıyor. Yani Drive, E-Tablolar, Slaytlar gibi hizmetler de 15 GB'lik alana dahil.

Ücret ne kadar?

Şirket 15 GB'lik ücretsiz alanı yeterli bulmayan kullanıcılara üç farklı abonelik seçeneği sunuyor. Google One'da 100 GB aboneliğin aylık ücreti 5.79 lira, yıllık ödeme ise 57.99 lira.

200 GB'lik seçenek aylık 11.59 lira, yıllı 115.99 lirayken son olarak 2TB'lik alanın aylık ücreti 28.99, yıllık ücreti ise 289.99 lira olarak belirlendi.

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