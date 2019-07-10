Google Street View Aracı, Kayıt Sırasında Çarptığı Tavşanı Metrelerce Yukarı Fırlattı

Google'ın Street View aracı, Polonya'da kayıt sırasında bir tavşana çarptı. Yaşanan trafik kazası, Street View üzerindeki görüntülerde fark edildi. Google, hem şirketin hem de şoförün bu kazadan haberinin olmadığını açıkladı.

Google, Street View hizmeti için sokak sokak geziyor. Üzerinde bulunan ekipmanlarıyla dikkat çeken Google'ın Street View araçları, kimi zaman ilginç olayları da yakalıyor. Bu kez Google'ın araçları, bir trafik kazasını görüntüledi. Üstelik kazayı gerçekleştiren de aracın ta kendisiydi.

Seyir halinde görüntü almaya devam eden araç, yola çıkan bir tavşanı fark etmiyor ve hayvana çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle zavallı tavşan, yol boyunca uçuyor.

Polonya'nın Biala Droga kentinde yaşanan bu olayda, tavşanın yol kenarında hareketli olduğu görülebiliyor. Ardından yukarıdaki kare biraz daha yaklaşıyor ve o andan sonra araç tavşana çarpıyor.

Görüntü bir kez daha ilerledikten sonra ise tavşanın havadaki görüntüsü net olarak görülebiliyor.

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Google ile irtibata geçildi. Tavşanın bu kazadan kurtulup kurtulmadığının sorulması üzerine Google, hem şirketin hem de aracı kullanan kişinin yaşanan olaydan haberinin olmadığını açıkladı.

Google'ın Street View araçlarının fazlasıyla yavaş gittiğini görüyoruz. Ancak aracın kayıt alırken nasıl bu kadar hızlı gittiğini ve zavallı tavşana nasıl çarptığını anlamak çok zor. Kazazede tavşanın akıbeti ise bilinmiyor.