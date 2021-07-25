Google, Tokyo Olimpiyatları için Doodle yaptı

Google, 2020 Tokyo Olimpiyatları için Champion Island Games (Şampiyon Adası Oyunu) adını verdiği bir Doodle hazırladı. Doodle'da Japon kültüründen ve tarihinden esinlenen 7 oyun bulunuyor.

Google, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kullanıcıların oyun oynayabileceği bir Doodle hazırladı.

Doodle'da, kaykay, masa tenisi ve tırmanma gibi Tokyo Olimpiyatları’nda yer alan spor dallarının yer aldığı 7 adet oyun bulunuyor.



Google’ın Doodle Champion Island Games (Şampiyon Adası Oyunu) adını verdiği Doodle "Lucky the Ninja Cat" rolündeki sizinle başlıyor.



Oyunda daha sonra sırasıyla Ushi (inek), Karasu (karga), Inari (tilki) veya Kappa’nın (Japon kaplumbağası) temsil ettiği mavi, kırmızı, sarı veya yeşil takımlardan birine katılabiliyorsunuz.

Ziyaretçilerin Champion Island Games (Şampiyon Adası Oyunu) Google, gün sonunda hangi takımın kazandığını kullanıcıların görmesini sağlayacak.