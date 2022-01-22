Google Uyarıyor!

Google Drive şüpheli dosyalar konusunda harekete geçti.

Yapılan yeni düzenlemeyle ekranın üst kısmında büyük, sarı bir çubuk belirecek ve açmaya çalıştığınız dosyanın şüpheli olduğu ve kişisel bilgilerinizi çalmak istiyor olabileceği yönünde sizlere bir mesaj gösterilecek.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre, görüntülemek istediğiniz dosya ister bir resim, ister video isterse de döküman olsun, Google bugünden itibaren gördüğü bütün şüpheli aktivitelerle ilgili sizlere bir uyarı penceresi iletecek.

Şu an için sadece kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından denenebilen bu yeni özellik, çok yakın bir süre içerisinde küresel çapta bütün kullanıcılara sunulacak.

Son olarak bunun Google’ın Drive kullanıcılarına sunduğu ilk güvenlik önlemi olmadığını eklemek gerek. Daha önce de benzer bir uyarı mesajı, Dökümanlar kullanıcıların açacağı dosyalar için kullanılmıştı.

Her ne kadar kullanıcıların bu tür şüpheli dosyaları açması için tamamen bir engel olmasa da bir şekilde potansiyel tehlikelere karşı tetikte olmaları sağlanmış oluyor.