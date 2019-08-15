Google ve Facebook porno izleyenleri 'özel yazılımla takip ediyor'

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Google ve Facebook'un, kullanıcıların hangi porno içeriği izlediğini takip ettiğinin belirlendiğini yazdı.

BBC

NYT'nin haberine göre Mart 2018'de Microsoft, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pensilvanya Üniversitesi tarafından yapılan araştırma kapsamında 22,484 porno sitesi incelendi.

Bu sitelerin yüzde 74'ünde Google'ın, izleyenleri takip edebildiği yazılımı olduğu belirlendi.

Sitelerin yüzde 24'ünde Oracle, yüzde 10'unda da Facebook'un izleme yazılımları bulundu.

Bu sonuçlar Google'ın 16,638, Oracle'ın 5,396, Facebook'un da 2,248 porno sitesinde yazılımlarının olduğu anlamına geliyor.

Facebook, internet sitelerine "beğen" butonunu koyuyor ve bu bilgi Facebook sayfasına yansıtılıyor. Bunun karşılığında, söz konusu siteler, yazılımlarının olduğu sitelerden veri alıyor. Bu verilere ne olduğu ve hangilerinin özellikle toplandığını belirlemek güç.

'Verileri reklam için kullanmıyoruz'

Google ve Facebook, porno sitelerinden bu kodlar yoluyla topladıkları bilgileri kullanıcılarla ilgili pazarlama profilleri oluşturmak için kullanmadıklarını açıkladı.

Google'dan Business Insider sitesine yapılan açıklamada, "Porno içerikli sitelerde Google reklamlara izin vermiyoruz. Kişilerin cinsel ilgi alanları ve bunlarla bağlantılı aktivitelerine dayalı kişisel reklam ve reklam profilleri oluşturulması da yasak" denildi.

Facebook'un New York Times'a açıklamasında da benzer ifadeler yer aldı. Açıklamada

şirketin porno sitelerinin Facebook'un izleme kodlarını reklam gibi amaçlar için kullanmasına izin verilmediği kaydedildi.

Oracle'dan ise haberle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.