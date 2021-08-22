  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9100
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Google ve Facebook'tan Ortak Çalışma

»
Google ve Facebook'tan Ortak Çalışma
Google ve Facebook'tan Ortak Çalışma

 

Google ve Facebook, Asya Pasifik bölgesinde internet kapasitesini artırmak ve 5G bağlantısı sağlamak üzere ortak bir denizaltı kablo sistemi üzerinde çalışıyor.

 

Singapur, Japonya, Tayvan, Guam ve Filipinler'i birbirine bağlayan Apricot kod adlı projenin 2024'te kullanıma girmesi bekleniyor.

Apricot, bu yılın başlarında Google tarafından açıklanan bir başka kablo sistemi olan Echo'ya bölgedeki Google Cloud ve diğer dijital servislerin altyapısında destek olacak.

Google Global Networking Başkan Yardımcısı Bikash Koley, yazdığı blog gönderisinde, "Echo ve Apricot'un, birlikte, Asya'daki şirket ve yeni girişimlere Güneydoğu Asya, Kuzey Asya ve ABD arasında daha düşük gecikme süreleri, daha fazla bant genişliği ve daha dayanıklı bir bağlantı sunacağını" belirtti.

Facebook Ağ Yatırımları Yöneticisi Nico Roehrich ise Apricot'un, "küresel ağ altyapısını geliştirerek her ay Facebook'u kullanan 3,5 milyar kişiye daha iyi hizmet verme çalışmalarının parçası" olduğunu açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Facebook'tan Taliban yasağı19 Ağustos 2021 Perşembe 22:45
  • NASA ve Rusya Uzay Ajansı Arasında Uzay Gerilimi19 Ağustos 2021 Perşembe 22:15
  • Türk Bilim İnsanları Yerli ve Milli Antikor Test Kiti Geliştirdi19 Ağustos 2021 Perşembe 21:45
  • Kredi Kartları 2024'ten İtibaren Değişecek19 Ağustos 2021 Perşembe 21:15
  • Apple 300 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek19 Ağustos 2021 Perşembe 20:45
  • Pi Sayısında Yeni Rekor: 62.8 Trilyon Basamak19 Ağustos 2021 Perşembe 20:15
  • 200 yıllık fizik problemi çözüldü: Üç cisim problemi19 Ağustos 2021 Perşembe 19:15
  • ABD Sonsuz Temiz Enerjide Ateşlemeye Yaklaştı19 Ağustos 2021 Perşembe 17:39
  • Twitter’dan yanıltıcı içerik butonu19 Ağustos 2021 Perşembe 10:51
  • Dijitalin Kralı Yüzde 57’lik Oranla Sosyal Medya17 Ağustos 2021 Salı 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti