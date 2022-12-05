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Google ve Meta haber içeriği için para ödeyecek

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Yeni Zelanda hükümeti, Google ve Meta gibi büyük çevrimiçi dijital şirketlerin medya şirketlerine ödeme yapmasını zorunlu kılacak bir yasa çıkaracağını söyledi.
Google ve Meta haber içeriği için para ödeyecek

Yeni Zelanda Yayın Bakanı Willie Jackson, “Google ve Meta gibi büyük dijital platformların yerel haberleri ücretsiz olarak barındırması ve paylaşması adil değil. Haberleri üretmenin maliyeti var ve ödemeleri gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Avustralya ve Kanada’daki benzer yasalara göre modellenecek yasa ile büyük çevrimiçi dijital şirketlerin Yeni Zelanda medya şirketlerine ödeme yapması zorunlu kılınacak.

“SON 10 YILDA GAZETECİLERİN YÜZDE 50’SİNİ KAYBETTİK”

Yasa teklifi hakkında açıklamalarda bulunan Yeni Zelanda Yayın Bakanı Willie Jackson “Muhtemelen son 10 yılda gazetecilerin yüzde 50’sini kaybettik. Onlara umut vermeliyiz. Onları desteklemek için bu yasayı sunmaktan gurur duyuyorum,” dedi.

Ülkeden yayıncılar şimdiden Google ve Meta ile müzakerelere başladı. Yasa geçirilip yürürlüğe girerse, Bakan yeni anlaşma ile “yerel gazetecilik için fazladan 30 ila 50 milyon dolar sağlanabileceğini” söyledi.

Avustralya ve Kanada, Google ve Facebook’un başlangıçta bu harekete karşı çıkmalarına rağmen, konuyla ilgili yasayı geçirdiler. Yasa sonrasında şirketler medya gruplarıyla anlaşmalar yapmayı kabul ettiler.

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