  • BIST 1.365,610
  • Altın 495,61
  • Dolar 8,5550
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Google ve Microsoft ikinci çeyrekte gelirini artırdı

»
ABD'nin teknoloji devleri Microsoft ve Google, bu yılın ikinci çeyreğinde net kâr ve gelirlerini artırdı. Microsoft, kârını yılın aynı dönemine göre 47 artırarak 16,5 milyar dolara yükseltti.
Google ve Microsoft ikinci çeyrekte gelirini artırdı

ABD’nin teknoloji devleri Microsoft ve Google’ın bağlı olduğu şirket Alphabet, bu yılın ikinci çeyreğinde net kâr ve gelirini artırdı.

Dün akşam Google’ın ana şirketi Alphabet ve Microsoft, 2021 yılının ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı.

Buna göre yazılım devi Microsoft, kârını yılın aynı dönemine göre 47 artırdı. Microsoft’un ikinci dönem kârı 16,5 milyar dolara yükseldi. Şirket toplam gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 46,2 milyar dolara ulaştı.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Microsoft’un net kârı da aynı dönemde yüzde 47 artışla 16,5 milyar dolar olarak bildirildi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 11,2 milyar dolar olmuştu. Microsoft’un hisse başına kârı da bu dönemde 1,46 dolardan 2,17 dolara yükseldi.

Şirketin hisse başına net geliri ise 2,17 dolar oldu. Bu gelir Wall Street beklentilerinin üstünde gerçekleşti.

GOOGLE’DAN REKOR KÂR

Google ve Youtube’un sahibi Alphabet, 2021’in ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Alphabet’in net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 166 artarak rekor kırdı. Alphabet ikinci çeyrek boyunca 18,53 milyar dolar net kâr elde etti. Arama motoru ve video oynatıcı devinin hisseleri ise uzun vadeli işlemlerde yüzde 3,3 arttı.

Alphabet’in ikinci çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 61,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Alphabet hisse başına ise 27,26 dolar kazandı. Ayrıca şirketin reklam gelirlerinin yüzde 69 arttığı bildirildi. Bu gelirlerde Youtube reklamlarının rolü büyük olurken Google Cloud da şirkete önemli kâr sağlayan hizmetler arasına girdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de İlk: Üç Boyutlu Yazıcı İle Ev25 Temmuz 2021 Pazar 21:30
  • Google, Tokyo Olimpiyatları için Doodle yaptı25 Temmuz 2021 Pazar 19:00
  • Mercedes, elektrikli otomobil için 40 milyar euro yatırım yapacak25 Temmuz 2021 Pazar 18:17
  • İnsanlığın galaktik medeniyet kurma rüyası: Geleceğin ve bugünün öncelikleri birbiriyle çelişiyor mu?24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:31
  • Buz tabakasının içinde 15 bin yıllık virüs keşfedildi24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:46
  • İngiltere'de bulundu: Dünyanın en eski göktaşı24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:22
  • Ford, 775 bin aracı geri çağırıyor24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:39
  • NASA Mars’ta ilerliyor: İlk kez başka bir gezegenin katmanları haritalandı24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:02
  • Twitter’ın geliri fırladı23 Temmuz 2021 Cuma 14:29
  • 'Dua istiyorum': Facebook, kullanıcıları için yeni özelliğini test ediyor23 Temmuz 2021 Cuma 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti