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Google verileri ortaya koydu: Türkiye ve dünyada en çok görülen rüyalar

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Google verileri, dünya genelinde en çok görülen rüyaları ortaya çıkardı. En çok aratılan rüyaların yılanlarla ilgili olduğu görüldü.
Google verileri ortaya koydu: Türkiye ve dünyada en çok görülen rüyalar

Uyku düzeni ve sağlığı üzerine çalışmalar yürüten ve içerikler yayımlayan Birleşik Krallık (BK) merkezli Brilliant British'ten bir ekip, Google'da yapılan aramaların verilerini topladı. 

Araştırmacılar hangi ülkede en çok hangi rüyanın sorgulandığını tespit etti.

Bulgular, dünya genelinde en çok araştırılan rüyaların yılanlarla ilgili olduğunu gösterdi.

Türkiye'nin de rüyada yılan görmeyi araştıran ilk ülkelerden biri olduğu anlaşıldı.

Buna göre "rüyada yılan görmek" ifadesi, Brezilya'da ayda 352 bin, Türkiye'de ise ayda 214 bin kez internette aratılıyor.

Türkiye ve Brezilya'nın yanı sıra rüyaların en çok yılanlarla ilişkilendirdiği ülkeler arasında Afganistan, Kazakistan, İran, İsrail, Rusya, Ukrayna, Finlandiya, Portekiz ve Umman yer aldı.

Bu rüyaların zehirli sürüngenlerin hem yaygın görüldüğü hem de pek rastlanmadığı bölgelerde görülmesi dikkat çekti.

RÜYADA DİŞ DÖKÜLMESİ

Dünya genelinde yılanlardan sonra en çok görülen rüyalar ise dişlerin dökülmesiyle ilgiliydi.

Bulgulara göre, BK de dahil olmak üzere Batı Avrupa'nın önemli bir kısmında, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Amerika'da en çok "rüyada dişlerin dökülmesi" gibi ifadeler araştırılıyor.

AYDA 81 BİN ARAMA YAPILIYOR

Örneğin, ABD'de bu konuyla ilgili ayda 81 bin kez arama yapıldığı belirtiliyor. ABD'lilerin sıklıkla araştırdığı diğer rüyalar arasında ise tatile çıkmak veya örümcek gibi potansiyel açıdan tehlikeli hayvanlarla karşılaşmak da var.

Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Irak ve Bahreyn'de evlilik; Kuveyt, Lübnan ve Danimarka'da ise hamilelik en çok görülen rüyalar oldu.

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