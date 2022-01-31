Google Whatsapp Yedeklemelerini 200 MB İle Sınırlamayı Planlıyor

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıları, yaptıkları sohbetlerin yedeklerine istedikleri zaman ulaşabiliyor.

Ancak öyle görünüyor ki Google, WhatsApp yedeklemeleri için Google Drive'da kullanılan alana sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

Haber Global'in elde ettiği bilgiye göre Google, Google Drive'da WhatsApp için kullanılacak yedekleme alanını 200 MB ile sınırlamayı planlıyor.

Google, WhatsApp kullanıcılarının hangi dosyaların Google Drive'a yüklenip yüklenemeyeceğini seçmesini de sağlamak için 'yedekleme yönetimi' alanı oluşturmaya çalışıyor.

Aslında her Google kullanıcısının Google Drive'de 15 GB ücretsiz kullanım alanı var. Hal böyleyken Google'ın nasıl bir yöntemle bu sınırlamayı getireceği ise tartışma konusu.

İddiayla ilgili şu ana kadar ne Google'dan ne de WhatsApp'tan bir açıklama gelmedi.

WhatsApp mesajları Google Drive'a nasıl yedeklenir?

WhatsApp’ı açın. Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > Google Drive’a yedekle’ye dokunun. Bir yedekleme sıklığı seçin. Sohbet geçmişinizi yedeklemek istediğiniz Google hesabını seçin.

Bağlı bir Google hesabınız yoksa sorulduğunda Hesap ekle’ye dokunun ve hesap bilgilerinizi girin. Yedekleme işlemlerinde kullanmak istediğiniz ağı seçmek için Yedekleme bağlantısı’na dokunun.

UYARI: Yedekleme yaparken Wi-Fi üzerinden yapın. Hücresel veri ağı üzerinden yapılan yedeklemeler yüksek faturalara yol açabilir.