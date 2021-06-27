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Google yeni özelliğini duyurdu

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Google, güvenilir olmayan bilgilerin yayılmasını önlemek için uzun süredir üzerinde çalıştığı sistemi duyurdu.
Google yeni özelliğini duyurdu

Google, güvenilir olmayan bilgilerin yayılmasını önlemek için uzun süredir üzerinde çalıştığı sistemi duyurdu. Arama motoru, artık son dakika haberlerinde yer alan bilgilerin şüpheli olabileceği ile ilgili kullanıcılarını uyaracak.

Google, cuma günü yaptığı açıklamada; son dakika haberlerinde arama sonuçlarının güvenilmez olabileceği konusunda insanları bilgilendireceğini söyledi. Bu, teknoloji devinin yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek ve çevrimiçi trend olmaya başlayan konulara önemli bağlam sağlamak için son yıllarda dahil ettiği önlemlerden biri.

Google, kullanıcıları aratılan haberin gelişmekte olduğu konusunda uyarıyor, bu nedenle daha güvenilir bilgiler gün ışığına çıktıkça arama sonuçları hızla değişiyor. Arama sonuçlarının yukarısına da “Bu konu yeniyse, sonuçların güvenilir kaynaklar tarafından eklenmesi bazen zaman alabilir” şeklinde bir uyarı ekliyor.

GÜVENİLİR BİLGİ İÇİN YENİ ÖNLEMLER

Google’dan Danny Sullivan’a göre, Google, yazılım sistemlerini hızla gelişen konuları tespit edecek şekilde eğitti. Cuma günkü blog yazısında, “Artık daha geniş bir kaynak yelpazesinden daha fazla bilgi mevcut olduğunda tekrar kontrol etmenin en iyisi olabileceğini belirten bir bildirim göstereceğiz” dedi.

Google, bu özelliği yaklaşık bir hafta önce test etmeye başladığını belirtmişti. Arama motoru, o sırada uyarının hala gelişmekte olan trend konularla ilgili arama sonuçlarının yalnızca küçük bir yüzdesinde ortaya çıktığını belirtmişti. Şirket, cuma günü yaptığı açıklamada; bu bildirimlerin önce İngilizce olarak ABD’deki kullanıcılarına sunulacağını ancak önümüzdeki aylarda sürümün genişletilmesinin planlandığını belirtti.

Sullivan; bildirimin, sonuçların doğru mu yanlış mı olduğunu belirtmek anlamına gelmediğini; sadece ek bilgilerin daha sonra ortaya çıkabileceğine dair bir uyarı olduğunu söyledi: “Birisi Google’da arama yaptığında, elimizden gelen en alakalı ve güvenilir bilgiyi göstermeye çalışıyoruz; ama tamamen yeni olan birçok şey alıyoruz.”

 2020 ABD başkanlık seçimleri ile COVID-19 pandemisi sırasında çevrimiçi platformlar, komplo teorilerinin yayılması ve dezenformasyon nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi oldular. Google da bir süredir, bu konuda çalışmalar yapmaya devam ediyor.

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