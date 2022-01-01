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Google Yeni Yılın İlk Günü Doodle’ını Yayınladı

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Milyonlarca kullanıcı Google'ın ana sayfasında yer alan tasarıma tıklayarak "Yeni Yılın İlk Günü" ile ilgili içeriklere kolaylıkla ulaşabiliyor.
Google Yeni Yılın İlk Günü Doodle’ını Yayınladı

Yeni yılın ilk günü, Google tarafından bugüne özel Doodle olarak kullanıcıların karşısına çıktı.

Yıl boyunca birbirinden farklı Doodle hazırlayan Google böylece önemli günler ve kişiler hakkında kullanıcılarını bilgilendirebiliyor.

Google tarafından hazırlanan “Yeni Yılın İlk Günü” Doodle’ı

 

YILBAŞI VE NOEL FARKI

Yılbaşı kutlamaları yeni gelen yılı karşılamak amacıyla yapılır.

Ancak günümüzde yılbaşı kutlamaları ile Noel Bayramı karıştırılmakta.

Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa'nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır.

Noel arifesi 24 Aralık'tır ve 25 Aralık'ta başlayan bayram hafta boyunca devam eder.

İngilizcede Noel anlamına gelen Christmas'ta kullanılmaktadır.

Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar.

Ancak genel olarak miladi takvime göre 25 Aralık Noel olarak kutlanır.

Noel dini bir bayram özelliği taşımasına rağmen ‘yılbaşı' böyle bir özellik taşımamakta.

Yılbaşı Türkiye dahil çoğu ülkenin kabul ettiği miladi takvimin son gününden ilk gününe geçiş gecesidir. 1 Ocak bu takvime göre yılın ilk günüdür.

Hicri Takvime göre ise yılbaşı Muharrem ayının 1′inde gerçekleşir.

Hicri Takvim bir Ay takvimi olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir.

 

YILBAŞI AĞACI NEDEN SÜSLENİR?

Noel ağaçları Pagan geleneklerinden gelen bir ritüeldir.

Günümüzdeki Noel ağacının Almanya'nın batısından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Ortaçağda Adem ve Havva'yı canlandıran bir oyunun ana dekoru, cennet bahçesini temsil eden ve üzerinde elmaların bulunduğu bir çam ağacıydı.

Adem ve Havva yortusunda (24 Aralık günü) Almanlar evlerine böyle bir cennet ağacı dikerler, üzerine Komünyon'daki kutsanmış ekmeği simgeleyen ince, hamursuz ekmek parçaları asarlardı; bunların yerini daha sonra değişik biçimlerdeki çörekler aldı.

Noel mevsiminde ağaçla aynı odada Noel piramidi de bulunurdu.

16. yüzyılda Noel piramidi ve cennet ağacı birleşerek Noel ağacını oluşturdu.

 

YILBAŞI AĞACI NEDEN KURULUR?

Noel ağaçları Pagan geleneklerinden gelen bir ritüeldir.

Yaprak dökmeyen ağaçları ve çelenkleri ölümsüz yaşamın simgesi olarak kullanmak, eski Mısırlıların, Çinlilerin ve Yahudilerin ortak bir geleneği idi.

Avrupalı paganlar arasında yaygın olan ağaca değer verme ya da kutsal sayma, Hristiyanlığı benimsemelerinden sonra, İskandinavyalıların şeytanı korkutup kaçırmak ve Noel zamanında kuşlar için bir ağaç hazırlamak üzere ev ve ambarlarını noelde ağaçlarla donatma geleneği biçiminde sürdü.

Almanya'da da kış ortasına rastlayan tatillerde evin girişine ya da içine bir Yule ağacı konuyordu.

Günümüzdeki Noel ağacının Almanya'nın batısından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Ortaçağda Adem ve Havva'yı canlandıran bir oyunun ana dekoru, cennet bahçesini temsil eden ve üzerinde elmaların bulunduğu bir çam ağacıydı.

Adem ve Havva yortusunda (24 Aralık) Almanlar evlerine böyle bir cennet ağacı dikerler, üzerine Komünyon'daki kutsanmış ekmeği simgeleyen ince, hamursuz ekmek parçaları asarlardı; bunların yerini daha sonra değişik biçimlerdeki çörekler aldı.

Ayrıca bazı yerlerde İsa'yı simgeleyen mumlar eklendi. Noel mevsiminde ağaçla aynı odada Noel piramidi de bulunurdu.

16. yüzyılda Noel piramidi ve cennet ağacı birleşerek Noel ağacını oluşturdu.

İngiltere'ye 19. yüzyıl başlarında ulaşan Noel ağacı, Kraliçe Victoria'nın eşi Alman Prens Albert'in desteği ile bu yüzyılın ortalarında yaygınlaştı.

O dönemde Noel ağaçları, dallarına kurdele ve kâğıt zincirlerle asılmış mum, şekerleme ve keklerle süsleniyordu.

Göçmen Almanların Kuzey Amerika'ya 17. yüzyılda götürdükleri Noel ağacı, 19. yüzyılda moda oldu.

Gelenek Avusturya, İsviçre, Polonya ve Hollanda'da da yaygındı.

Japonya ve Çin'e 19. ve 20. yüzyılda Amerikalı misyonerlerin tanıttığı Noel ağaçları ince işlenmiş kâğıt süslerle donatılmaya başlandı.

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