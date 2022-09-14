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Google'a 25 milyar Euroluk tazminat davası

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Teknoloji şirketi Google'a dijital reklamcılık faaliyetleri nedeniyle, İngiltere ve Hollanda'da toplam 25 milyar Euroluk tazminat davaları açılıyor.
Google'a 25 milyar Euroluk tazminat davası

Brüksel merkezli Geradin hukuk bürosunun kurucusu Damien Geradin, sosyal medya hesabından, İngiltere ve Hollanda'daki çeşitli hukuk bürolarının ABD merkezli Google firmasına karşı birlikte tazminat davaları açacağını bildirdi.

Davayı açacaklar arasında yer alan ve rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Geradin, "Google'dan reklam teknolojisi sektöründe rekabete aykırı davranışı nedeniyle 25 milyar Euroya varan tazminat talep ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Geradin, Google'ın yerel ve ulusal medya gibi çeşitli yayıncılara verdiği zararlar nedeniyle adil seviyede tazminat ödemesi gerektiğini kaydetti.

Davalarda, yayıncılar geçmiş yıllarda almaları gereken reklam gelirlerini Google'dan talep edecek.

Avrupa Birliği (AB), Google'a, 2019 yılında da "reklam hizmeti" AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar Euro para cezası uygulamıştı.

Ayrıca AB, geçen yıl da Google'ın dijital reklam faaliyetlerine yönelik rekabet soruşturması başlatmıştı.

Devam eden soruşturmada Google'ın reklam teknolojisinde kendi hizmetlerini avantajlı konuma getirip getirmediği ve rakip reklam hizmet sağlayıcılarını zarara uğratılıp uğratılmadığı inceleniyor.

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