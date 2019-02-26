YSK’nın Haziran 2018 raporlarına göre Ankara’ya kayıtlı seçmen sayısı 3.904.585. Geçtiğimiz yerel seçimlerde olduğu gibi yine %90’lık bir seçim katılımı beklediğimizde, kullanılan oy sayısının 3.514.126 olacağını hesaplayabiliriz. Peki kullanılacak oylar Google 2019 verilerine göre nasıl dağılacak? İlk olarak 2019 yılı veri oranlarını inceliyoruz. 31 Mart 2019 tarihine henüz gelmediğimizden, şimdilik 20 Ocak’tan 1 ay öncesini inceleyelim. Bu yazıyı ilerleyen tarihlerde oluşan veriler doğrultusunda güncelliyor olacağız.

Peki 31 mart yerel seçimlerinde Google’a göre üç büyük kentte; İzmir, İstanbul ve Ankara’da kim, ne kadar oy alacak?