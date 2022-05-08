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Google’a verilen 150 milyon euroluk ceza kesinleşti

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Google’a verilen 150 milyon euroluk ceza kesinleşti
Google’a verilen 150 milyon euroluk ceza kesinleşti

Fransa’da mahkeme, Rekabet Kurumu tarafından Google’a verilen 150 milyon euroluk cezayı onadı.

Google rekabete aykırı davranmaktan suçlu bulundu: 150 milyon euroluk ceza kesinleşti

Fransa Rekabet Kurumu'nun, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 2019’da kestiği 150 milyon euroluk ceza kesinleşti. Paris Temyiz Mahkemesi, Google’a kesilen cezayı onadı.

KONUMUNU KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI

Şirket reklamcılara şeffaf olmayan ve anlaşılması zor kurallar dayatarak, piyasadaki baskın konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyordu.

DEĞİŞİKLİĞE GİTME KARARI

Öte yandan Google’dan karara ilişkin yapılan açıklamada, şirketin kurallarını daha fazla netleştirmek adına birtakım değişikliğe gittiği belirtildi. Açıklamada, Google’un bundan sonraki ilgili alanda adım atmadan önce mahkeme kararını incelemek için zaman ayıracağı ifade edildi.

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