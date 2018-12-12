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Google'da en fazla aranan kelime açıklandı

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Google arama trendleri listesinde en çok dolar ve soyağacı aramaları yapıldı
Google'da en fazla aranan kelime açıklandı

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı.

Türkiye’de 2018’in dört farklı kategoriden oluşan Arama Trendleri listelerinde Yemek tariflerinde “Ziron”, İsimlerde geçtiğimiz yıl bir uçak kazasında hayatını kaybeden “Mina Başaran”, Dizilerde “Sen Anlat Karadeniz”, Genel kategoride ise sırasıyla “Dolar”, “Soyağacı-edevlet” ve “Dünya Kupası” ilk sıralarda yer aldı.

● 2018 yılında en çok aranan Diziler kategorisinde ilk üçte Sen Anlat Karadeniz, Çukur ve Ufak Tefek Cinayetler yer alırken, bu sıralamayı Bir Zamanlar Çukurova, Erkenci Kuş, Jet Sosyete ve Avlu dizileri takip etti.

● 2018’in lezzet trendleri hakkında ipuçları içeren Yemek/Nasıl Yapılır kategorisinde ise ilk üç sırayı Ziron ve Mıhlama gibi yöresel yemeklerin ardından sevilen tatlılardan Tiramisu aldı.

Türkiye’de 2018’de Yükselen Genel Aramalar

1 - Dolar

2 - Soyağacı-edevlet

3 - Dünya Kupası

4 - e-müfredat

5 - Seçim Sonuçları

6 - Bedelli Askerlik

7 - Seçim Sonuçları

Türkiye’de 2018’de Yükselen Aramalar - İsimler

1 - Mina Başaran

2 - Arda Öziri

3 - Ali Koç

4 - Münir Özkul

5 - Cenk Tosun

6 - Timuçin Esen

7 - Muhterem Nur

Türkiye’de 2018’de Yükselen Aramalar – Diziler

1 - Sen Anlat Karadeniz

2 - Çukur

3 - Ufak Tefek Cinayetler

4 - Bir Zamanlar Çukurova

5 - Erkenci Kuş

6 - Jet Sosyete

7 - Avlu

Türkiye’de 2018’de Yükselen Aramalar- Yemek Tarifleri / Nasıl Yapılır?

1 - Ziron

2 - Mıhlama

3 - Tiramisu

4 - Pizza

5 - Brüksel lahanası

6 - Elma sirkesi

7 - Vişne reçeli

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