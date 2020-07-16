Google'dan 100 bin kişiye burs: Yeni sertifika programları üniversite eşdeğeri sayılacak

Google veri analizi, proje yönetimi ve kullanıcı deneyimi tasarımı konularında üç yeni online sertifika programı açtığını duyurdu.

CNBC'nin haberine göre sertifika programları Google çalışanları tarafından hazırlanıyor ve eğitimleri de onlar veriyor. Programlar ayrıca üniversite diploması gerektirmiyor ve 3 ile 6 ay arasında tamamlanabiliyor.

Kurslar ayrıca Coursera platformu üzerinden sağlanıyor.

Öte yandan, Google tüm sertifikaları şirketteki ilgili pozisyonlar açısından dört yıllık üniversite diplomasına eşdeğer kabul edeceğini söylüyor.

Grow with Google (Google ile büyü) ve Google for Startups (Girişimler için Google) programlarını yöneten Google’ın başkan yardımcısı Lisa Gevelber, “Bu Google için gelir getirici bir şey değil. Coursera platformuna ödenen aylık 49 dolarlık ufak bir ücret söz konusu fakat kursları almak isteyen herkesin bu fırsata sahip olabileceğini temin etmek istiyoruz” diye belirtiyor.

Teknoloji devi bu sertifika programlarından herhangi birine kayıtlı kişiler için 100 bin ihtiyaca dayalı burs sağlamayı taahhüt ediyor. Google ayrıca kadınların, gazilerin ve az temsil edilen Amerikalıların işgücüne katılımını artırmaya çalışan kar amacı gütmeyen YWCA, NPower ve JFF gibi ortaklarına da 10 milyon doların üzerinde kaynak ayıracağını belirtiyor.

Gevelber, Google’ın veri analizi, proje yönetimi ve kullanıcı deneyimi tasarımı konularında belirli alanları seçtiğini çünkü bunların “daha çok gelişmeye ve yüksek maaşlı kariyerlere” olanak tanıdığını söyledi.

Google’ın açıklaması pandemi sırasında ABD’de ülke tarihinin en yüksek işsizlik verilerinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın yayımladığı son verilere göre 20 Haziran itibarıyla 33 milyon kişi işsizlik maaşı alıyor.

ABD’de pek çok kişinin bu tip kurslara yeniden iş edinme ihtimali sağladığı için epey başvurunun olduğu ifade edildi.

Gevelber şu ifadeleri kullanıyor:

Üniversite diplomalarının tonlarca faydası olsa da bunlar herkese açık değil. Ve üniversite diplomasının yokluğunun ekonomik istikrar açısından bir engel teşkil etmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Google, 2018’de bilgi teknolojilerine ilgi duyanlar için benzer bir sertifika programı başlatmıştı. Google bu programa kaydolanların yüzde 58’inin siyahi, Latin, kadın veya gazi olduğunu ve bu kişilerin yüzde 45’inin yılda 30 bin dolardan daha az kazandığını söyledi.