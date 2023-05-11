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Google’dan arama için yeni özellik

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Google, arama sayfasını yenileyerek arama sonuçlarını kullanıcılar için ayırıyor. Teknoloji devi, "Perspektifler" sekmesi ekleyerek hizmetini güncelliyor.
Google’dan arama için yeni özellik

Google, mart ayında kullanıcıların çevrimiçi bulunan bilgileri doğrulamalarını kolaylaştırmak için ‘Arama’ya yeni özellikler ekledi. 25 yıldır verdiği hizmete “Perspektifler” sekmesi eklediğini duyurdu.

Google, bu güncellemeyle forumlarda, sosyal medya platformlarında yer alan videoları, görüntüleri ve yazılı gönderileri bir araya getirmelerine olanak tanıyacak.

“Perspektifler” sekmesi, kullanıcıların bu kaynaklar tarafından verilen bilgilere güvenip güvenmeyeceklerine karar vermelerine olanak tanıyan adları, profil resimleri ve popülerlikleri dahil olmak üzere gönderilerin arkasındaki içerik oluşturucular hakkında daha fazla bilgi de sunacak.

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