Google'dan Chrome'da Reklam Engelleyici Kullananları Rahatlatan Açıklama

Google'ın Manifest v3 planı ile reklam engelleyicilere müdahale edeceği, bu uygulamaları engelleyeceği söyleniyordu ancak şirketten yapılan açıklamaya göre reklam engelleyicilere herhangi bir müdahalede bulunulmayacak.

Google, reklam engelleyicileri konusundaki açıklamayı bugün günü yayınladıkları blog gönderisiyle yaptı. Açıklama, şirketin Chrome internet tarayıcısında uzantıları geliştirme planına yönelik yapılan eleştirileri yanıt niteliğinde olarak algılanabilir.

‘Google Security Blog’ üzerinde paylaşılan gönderide Devlin Cronin, “Reklam engelleyicilerin geliştirilmesini veya kullanıcıların reklamları engelleyebilmesine müdahale etmiyoruz. Bunun yerine, içerik engelleyiciler de dâhil olmak üzere geliştiricilere, kullanıcıların gizliliğini koruyacak şekilde uzantılar yazmalarına yardımcı olmak istiyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Google, Ekim ayında Chrome uzantılarını iyileştirmeye yönelik geniş bir plan açıkladı. Ocak ayında geliştiriciler, Manifest v3 adlı planın bir kısmının reklam engelleyicilere zarar verebileceğini fark etti. Manifest v3, Chrome uzantılarının performansını, gizliliğini ve güvenliğini artırmak için tasarlandı ancak bu değişikliklerin bir kısmı, uzantıların internet sitelerinin hangi özelliklerini denetleyebileceğini sınırlıyor. Bazı geliştiriciler, bunun reklam engelleme ve gizlilik uzantılarını destekleyeceğini söylediler.

Simeon Vincent, Chromium Blog’daki bir yayında konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Bu değişikliklerle ilgili reklam engelleyicilerine müdahale etmek veya zayıflatmak için tasarlandığı yönündeki spekülasyonlar da dâhil olmak üzere çok fazla kafa karışıklığı ve yanlış anlama oldu. Amaç, kesinlikle bu değil.”

Tartışmanın bir bölümü, bazı esaslarla ilgili endişeler üzerine. Reklam engelleyicilerin neyin gösterilip neyin gösterilmemesine karar vermesiyle ilgili esaslarda değişiklik yapılmıştı. Chrome’un mevcut sürümü, bu esasların çoğuna izin veriyor. Örneğin bir reklam engelleyici, bir internet sitesindeki öğelerin çok uzun bir reklamla ilgili internet adresleri listesinden gelip gelmediğini kontrol edebilir. Yeni planla buna 30.000 adede kadar sınır getirilmişti.

Google, bugün bu sınırı en fazla 150.000 ‘e yükselteceğini söyledi. Şirket, geçen ay kurumsal kullanıcılar için bir muafiyet planladığını söyledi.

Google, Manifest v3'ün hâlâ geliştirilmekte olduğunu ve geliştiricilerle birlikte çalışılacağını belirtti ancak şirket, kullanıcıların üçüncü şahıslarla paylaştığı hassas verileri sınırlandırabilmelerini ve aynı zamanda kendi tarama deneyimlerini geliştirmelerini sağlamak için doğru bir tercihte bulunduğunu düşünüyor.