Google'dan Huawei'ye sınırlama

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Amerikan şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, Çinli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı.

Google ve Google'a ait şirketleri bünyesinde barındıran Alphabet şirketinden Pazartesi sabahı yapılan açıklamada da, Huawei telefonlarında Google servislerinin çalışmaya devam edeceği vurgulanırken, Huawei'ye yönelik yasal sınırlamaların teknolojik işbirliğine nasıl yansıyacağının şirket tarafından gözden geçirildiği belirtildi. Şirket Android güncellemelerinin Huawei telefonlarında gelecekte mümkün olmayacağı yönündeki endişeleri gidermedi.

Akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarda dünya genelinde en çok Google'ın Android işletim sistemi kullanılıyor. Google'ın Huawei ile işbirliğini sınırlandırması, Android işletim sistemini kullanan cep telefonları ve tablet bilgisayarlarda güncelleme sorunu yaşanacağı anlamına geliyor.

Ancak Huawei kullanıcılarının Android işletim sisteminin temel, açık kaynak sürümlerini indirip kullanmaya devam edebilecekleri belirtiliyor.

Öte yandan konuyla ilgili Android'den ilk açıklama Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Açıklamada Google’ın ABD hükümetinin kararlarına uyduğu doğrulanırken, Google Play Store ve Google Play Protect gibi hizmetlerin Huawei telefonlarda çalışmaya devam edeceği belirtildi.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.