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Google'dan Huawei'ye sınırlama

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Google, Çinli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı. Şirket, Huawei kullanıcılarının Google hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğini açıklasa da Android güncellemeleriyle ilgili soru işaretlerini gideremedi.
Google'dan Huawei'ye sınırlama

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Amerikan şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, Çinli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı. 

Google ve Google'a ait şirketleri bünyesinde barındıran Alphabet şirketinden Pazartesi sabahı yapılan açıklamada da, Huawei telefonlarında Google servislerinin çalışmaya devam edeceği vurgulanırken, Huawei'ye yönelik yasal sınırlamaların teknolojik işbirliğine nasıl yansıyacağının şirket tarafından gözden geçirildiği belirtildi. Şirket Android güncellemelerinin Huawei telefonlarında gelecekte mümkün olmayacağı yönündeki endişeleri gidermedi. 

Akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarda dünya genelinde en çok Google'ın Android işletim sistemi kullanılıyor. Google'ın Huawei ile işbirliğini sınırlandırması, Android işletim sistemini kullanan cep telefonları ve tablet bilgisayarlarda güncelleme sorunu yaşanacağı anlamına geliyor.

Ancak Huawei kullanıcılarının Android işletim sisteminin temel, açık kaynak sürümlerini indirip kullanmaya devam edebilecekleri belirtiliyor. 

Öte yandan konuyla ilgili Android'den ilk açıklama Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Açıklamada Google’ın ABD hükümetinin kararlarına uyduğu doğrulanırken, Google Play Store ve Google Play Protect gibi hizmetlerin Huawei telefonlarda çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Uzmanlarsa Google'ın cep telefonları üreticilerine telefonlarını üretirken Android sistemini ücretsiz sunduğunu dolayısıyla bunun "satış" olarak değerlendirilemeyeceği için ABD hükümetinin kararnamesinde öngörülen sınırlamalar çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini belirtiyor.

Çin bağlantılı casusluk süphesi

Dünya genelinde öncü telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan Huawei, Çin için casusluk yaptığı şüphesiyle bir süredir ABD'li yetkililerin takibinde. Şirket ABD pazarında çok ön planda olmasa da daha hızlı veri iletişimi öngören yeni mobil bağlantı jenerasyonu (5G) alt yapı teknolojilerinde öncü konumda. Çinli Huawei, veri güvenliği konusunda ABD'nin yanı sıra Almanya ve diğer bazı ülkelerin baskısı altında.

Trump'ın imzaladığı kararnameyle, Çinli telekomünikasyon devi Huawei'ye sert yaptırımların önü açılmış oldu. Huawei, kısıtlayıcı önemlerin şirketin haklarını zedelediğini açıkladı. Şirket ayrıca ABD'nin, Huawei'nin 5G teknolojik alt yapısına dahil olmaması nedeniyle bu konuda geri kalacağını, hem şirketlerin hem de tüketicilerin bundan olumsuz etkileneceğini belirtmişti. Çin Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamada ikili ilişkilerin zarar göreceği uyarısında bulunmuştu. 

ABD son dönemde Çin ile ticari konularda gerilim yaşıyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi, birbirlerini karşılıklı gümrük vergileriyle tehdit ediyor. Çin ile ABD karşılıklı ithal mallarına ek gümrük vergisi uyguluyor.

 

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