Google’dan internet sitesi sahiplerini sevindiren haber!

İnternet kavramı ile bütünleşen Google arama motorunda üst sıralara çıkmak isteyenler için onlarca farklı araç sunuyor. Söz konusu bir sitenin istatistikleri olduğunda ilk akla gelen çözüm olan Google Analytics’in yeni sürümünü (4) kullanan internet siteleri için Search Console Insights müjdesi geldi.

Analytics 4 veya kısa adıyla GA4, 2020 yılının Ekim ayında piyasaya sürüldü. Yeni nesil Analytics olarak lanse edilen bu sürüm, siteniz hakkında detaylı bilgiler sunmak için yapay zekanın gücünden faydalanıyor.

Search Console Insights, Google Analytics 4’e kavuştu

Search Console Insights nihayet GA4 desteğine kavuştu. İçerik oluşturucular ve yayıncılar için tasarlanan Search Console Insights, sitenizdeki içeriklerin kitleler tarafından nasıl keşfedildiğini ve okuyucularınıza neyin hitap ettiğini anlamanıza yardımcı oluyor.

Bunu sağlamak için hem Google Search Console hem de Google Analytics verileri bir araya getiriliyor.