Google'dan Kripto Para Kararı

Üç yıldır kripto para reklamlarını yayınlamayan Google, bu kararında değişikliğe gidiyor. Google, yeniden kripto para reklamı yayınlamaya başlayacak.

Google, finansal ürün ve hizmetler politikasını güncelledi.

Dün yürürlüğe giren politika ile kripto varlıklar ile ilgili hizmetlere reklam izni verilecek.

Arama motoru, kripto para borsası hizmeti sunan şirketlerden ise bazı gereksinimleri karşılamalarını isteyecek. Reklam verenlerin Mali Suçları Uygulama Ağı'na ya da en az bir eyalette banka kuruluşu olarak kayıtlı olması gerekecek.

Girişimin, Google'ın ana şirketi Alphabet için ek satışlar sağlayacağı ancak bu rakamın 147 milyar dolarlık reklam geliri havuzunda önemli bir yer tutmayacağı dile getiriliyor.